Sentence d'Yves Martin: «Nous allons pouvoir penser à nous», dit la famille des victimes

« Je vais appeler mon client ce soir. On n'a pas pu se parler. Pour la famille, c'est difficile, mais elle est très résiliente », a rapporté Me Fradette, qui n'exclut pas la possibilité de se tourner vers la Cour d'appel sur la peine de 14 ans de pénitencier et l'interdiction de conduire à perpétuité prononcées contre Yves Martin. Quant au verdict, le délai pour interjeter appel est expiré.

« Le juge a fait un vibrant plaidoyer sur l'alcool au volant et a voulu miser sur l'exemplarité. Il a aussi pondéré le risque de tomber dans la vengeance. Mais reste que c'est sévère comme peine. Pour dire que c'est déraisonnable, il va falloir attendre et analyser la peine avec du recul. Pour l'instant, d'après moi, la peine se situe dans les limites, et ça pourrait être difficile de convaincre la Cour d'appel », a ajouté le criminaliste.

Me Fradette a tout de même affirmé avoir apprécié le jugement du magistrat. « C'était un jugement d'un juge qui sait que la cause peut aller en appel. C'est un jugement-fleuve, avec une belle écriture et qui couvrait bien le procès », a reconnu le criminaliste.

Questionné sur la décision du chauffard d'aller en procès devant jury, l'avocat a rappelé que « le droit de subir un procès est un droit sacré ». « Après le verdict, mon client était content d'avoir fait le procès et il était satisfait du procès. Il n'a pas été cru et a reçu une peine en conséquence. On ne peut jamais reproché à un accusé d'aller en procès, mais c'est sûr que la peine prend compte du fait qu'il n'y a pas eu de plaidoyers de culpabilité, et l'accusé perd le bénéfice des regrets », a commenté Me Jean-Marc Fradette, devant la masse de médias.

« La peine n'est pas si loin de l'offre de la Couronne », a-t-il ajouté, sans détailler cette proposition faite en marge de l'enquête préliminaire et refusée par son client.

Enfin, Me Jean-Marc Fradette entend s'informer auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour connaître les modalités de l'interdiction de conduire à perpétuité et évaluer la possibilité qu'un éthylomètre à vie soit installé sur le véhicule d'Yves Martin après sa libération s'il se comporte bien.