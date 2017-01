Les faits divers régionaux en bref

Johanne Saint-Pierre

Le Quotidien Le Quotidien Deux touristes italiens en séjour à Cap-au-Leste, à Sainte-Rose-du-Nord, ont subi des blessures mineures durant une excursion en motoneige dans le magnifique secteur de Tableau, jeudi, vers 11 h 30.

Selon le maire Laurent Thibeault, l'accident s'est produit durant une randonnée qui permet aux touristes d'apprivoiser la conduite de ces montures des neiges. «Ils ont fait une chute d'une quinzaine de pieds pour aboutir dans un arbre. L'homme avait des douleurs au cou et la dame a eu une blessure à un oeil», a relaté le maire Thibeault. Le guide du groupe a communiqué avec le maire pour lui demander d'appeler une ambulance. Et comme la conjointe du maire est propriétaire du restaurant Chez Mina, qui accueille les motoneigistes après leur excursion, le groupe et les blessés se sont donc rendus à cet endroit pour recevoir les soins adéquats. Évidemment, la présence d'une ambulance près de la résidence du maire a semé l'émoi dans le village et une rumeur a même voulu que ce soit le maire qui ait été transporté en ambulance. Ce qui a bien fait rigoler le principal intéressé qui se portait fort bien lorsque Le Quotidien l'a contacté.

Perquisition

(Johanne Saint-Pierre) - Les policiers de l'équipe d'enquête d'Alma de la Sûreté du Québec, de concert avec les policiers du poste de la MRC Lac-Saint-Jean Est, ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants, jeudi matin. Munis d'un mandat de perquisition, les policiers se sont présentés vers 8 h à une résidence du boulevard Saint-Jude à Alma où ils ont saisi près de 180 grammes de cannabis et environ 20 comprimés de méthamphétamine. Deux hommes, âgés de 35 et 32 ans, ont été arrêtés et comparaîtront ultérieurement au Palais de justice d'Alma sous des accusations de possession de stupéfiants et possession dans le but de trafic. L'enquête a débuté il y a quelques mois grâce à de l'information reçue du public.

Recherché

Agrandir Billy Beaudreault est recherché par les policiers. Courtoisie

(Johanne Saint-Pierre) - La Sécurité publique de Saguenay demande la collaboration de la population pour retracer un individu de 19 ans, Billy Beaudreault, impliqué dans un crime avec violence. Le jeune homme mesure 5'8 et pèse environ 120 livres, a les yeux bruns, les cheveux noirs et s'exprime en français. Outre sa coupe de cheveux de style « mohawk », le jeune homme se distingue par ses tatouages, soit une larme sur la joue droite, les lettres H, H,Q, C sur ses doigts et d'autres tatouages sur son épaule et son pectoral droits. Toute information peut être transmise en composant le 418-699-6000. Il est aussi possible de fournir de l'information en composant le numéro sans frais 1 800 711-1800.

Arrestation à Saint-Prime