La surfaceuse dans la baie Cascouïa récupérée

«Tout s'est déroulé comme on l'avait planifié», a indiqué Marcel Maltais, coordonnateur des opérations et vice-président du club lorsque joint jeudi soir.

«On n'a pas tout à fait fini, mais on a très bien réussi. La veille (mercredi), on a amené notre matériel sur le terrain et on a commencé à travailler à 7 h jeudi.»

Avant d'installer l'imposante structure, M. Maltais et son équipe se sont assurés de la solidité des glaces. L'épaisseur se situait entre 18 et 24 pouces, voire 32 pouces à certains endroits du sentier.

«Peut-être qu'on s'est adonné à passer au-dessus d'un canal ou d'un trou chaud», avance le coordonnateur en parlant de l'endroit où les glaces ont cédé sous le poids de la dameuse.

Une vingtaine de personnes ont participé à l'opération et deux plongeurs professionnels ont été mis à contribution. Un large périmètre de sécurité a été établi afin de maintenir les motoneigistes et les curieux à environ 200 pieds du site de repêchage. «On a eu une bonne collaboration des motoneigistes», souligne Marcel Maltais. Un représentant du ministère de l'Environnement était également sur place pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déversement de produits dans les eaux du lac.

Remise en état

Les manoeuvres, qui auront duré près de neuf heures, représentent une dépense de plusieurs milliers de dollars pour le club, mais les dirigeants ont préféré tenter le coup pour récupérer la machine évaluée à quelque 250 000$.

«On a amené notre super traîneau de 55 pieds et on l'a mis en place. On a sorti et détaché la gratte qui était à l'arrière du tracteur qui était enfoncé dans 11 à 12 pieds d'eau. Puis, on a sorti le tracteur de l'eau et il est suspendu sur nos palans. Il ne reste que les chenilles dans l'eau», a relaté M. Maltais.

«On aurait pu le sortir au complet (jeudi), mais il aurait fallu poursuivre les travaux jusqu'à 21 h environ. Comme nous n'avions pas d'éclairage, nous avons décidé de cesser les opérations vers 16 h 30 et d'aller chercher des toiles isolantes pour éviter le gel.»

Même s'il a presque été complètement immergé, le véhicule acquis par le club en 2014 devrait être à nouveau fonctionnel. «Je suis allé voir le concessionnaire qui m'a dit que tant que le véhicule est dans l'eau, il ne magane pas.»

Par contre, dès que le véhicule a été sorti de l'eau, l'équipe devait s'assurer qu'il ne gèle pas, d'où l'installation de toiles isolantes. «Il y aura un peu d'électronique à changer, estime le coordonnateur. Ce n'est pas une première pour eux (concessionnaire). Ils devraient être en mesure de le réparer, si on se fie à ce qui s'est passé à La Tuque l'an passé, où deux dameuses avaient calé dans 25 pieds d'eau de profond. Le lendemain, le moteur tournait et deux jours après, le véhicule était de retour sur le terrain», de conclure Marcel Maltais.