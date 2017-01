Incendie au centre communautaire Saint-Marc à La Baie: une perte totale

L'alarme a été sonnée vers 7h45. Les pompiers de trois casernes ont été déployés sur les lieux, mais la force du brasier a vite nécessité le déclenchement de l'alarme générale. Les sapeurs croyaient d'abord être en mesure de maîtriser les flammes, mais l'âge vénérable du bâtiment de la rue Saint-Marc a fait en sorte que le feu s'est rapidement propagé dans l'entretoit, puis au reste de l'immeuble. Une quarantaine de pompiers ont été mis à profit. Ils ont travaillé toute la journée par un froid extrême. Comme l'a souligné le chef aux opérations du Service de sécurité incendies de Saguenay, Pierre Chouinard, c'est d'ailleurs les conditions météo qui ont nécessité le déploiement de toutes les équipes.

«Les gars sont gelés et doivent se relayer pour se réchauffer. L'eau et le froid, ça ne fait pas bon ménage et certains de nos appareils ont gelé», a-t-il dit, lorsqu'invité à faire le point en milieu d'après-midi. Le brasier faisait toujours rage et une pelle mécanique venait d'arriver sur les lieux pour faciliter le travail des pompiers.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et une enquête permettra de faire la lumière sur les événements.