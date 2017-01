Rivière Petite-Décharge: le tracteur sorti après 27 h dans l'eau

Le véhicule de déneigement piloté par Rémi Tremblay s'était rendu sur les eaux gelées de la rivière pour déblayer le village sur glace du secteur Saint-Georges, où devaient être installées plusieurs maisonnettes à compter d'aujourd'hui. En entrevue au Quotidien vendredi, le conducteur a dit avoir eu la peur de sa vie lorsqu'il s'est aperçu qu'une roue de son tracteur avait pénétré l'épaisseur de la glace. Heureusement, Rémi Tremblay s'en est tiré indemne.

Des efforts ont été déployés vendredi pour extirper le tracteur de sa fâcheuse position, sans succès. L'opération a repris de plus belle samedi matin, mais le temps très froid enregistré pendant la nuit a compliqué la donne. Le tracteur était figé dans la glace.

Tout au long de la journée, samedi, les efforts se sont poursuivis dans ce secteur situé près des berges de l'usine de Produits forestiers Résolu d'Alma. Le branle-bas de combat a attiré plusieurs curieux, malgré le froid. Un chemin d'accès a dû être aménagé par l'entreprise Suspension Turcotte, mandatée par la compagnie Lachance asphalte, propriétaire du tracteur, afin de permettre à la dépanneuse de se rendre le plus près possible de l'endroit où se trouvait le véhicule. Vers 15h, le tracteur était sorti de l'eau.

Le propriétaire de Suspension Turcotte, David Gagnon, a suivi l'opération à distance, lui qui était parti faire de la motoneige. Joint en début de soirée, il a précisé que son équipe a respecté à la lettre les directives du client.

«Si ça avait été de moi, je n'aurais probablement pas procédé de cette façon, mais le client voulait que son véhicule sorte le plus rapidement possible et c'est ce qu'on a fait», a-t-il indiqué. M. Gagnon aurait préféré utiliser un bras mécanique pour aller chercher le tracteur, mais cela aurait nécessité une logistique plus importante et davantage de temps. Le propriétaire a indiqué que l'opération était délicate en raison du fait qu'environ 50 pieds d'eau se trouvaient sous le tracteur et qu'il ne restait qu'une dizaine de pieds de câble à la remorque à laquelle l'engin était accroché.