Mandat d'arrêt contre Marc-Étienne Côté

Jeudi, l'un des 10 hommes les plus recherchés au Québec devait subir son procès pour des menaces, voies de fait, entrave au travail des policiers et plusieurs autres dossiers.

L'individu de 36 ans, qui n'a pas été vu depuis le 19 novembre, la nuit où la victime a été assassinée en pleine rue, n'était pas présent au Palais de justice de Chicoutimi.

«Je vais demander l'émission d'un mandat d'arrestation étant donné qu'il n'est pas présent ce matin (jeudi)», a précisé Me Jean-Sébastien Lebel, procureur de la Couronne.

De son côté, Me Charles Cantin a confirmé ne pas avoir de nouvelles ni de contacts avec son client depuis quelques semaines et il ne s'est pas opposé au mandat d'arrestation.

Les autorités de la Sûreté du Québec ont aussi décidé d'offrir une récompense de 2000$ pour obtenir des informations sur l'endroit où il pourrait se cacher.

Le criminel mesure 1,70 mètre (5'7¨), pèse 103 kilogrammes (227 livres), a les yeux bruns et les cheveux bruns, rasés très courts.

Les policiers demandent la collaboration du public pour retracer Côté, mais précisent que les citoyens ne doivent pas essayer de l'arrêter par eux-mêmes, car il est considéré comme dangereux.

L'individu n'est pas un inconnu du milieu judiciaire et des forces policières. Il a déjà purgé une peine de cinq ans de pénitencier pour avoir séquestré et volé un couple et deux dames de Dolbeau-Mistassini. Il a également été impliqué dans une poursuite policière sur l'autoroute 70 qui s'était terminée avec une voiture de patrouille dans le fossé.

Côté a également été accusé d'avoir foncé dans un barrage policier, alors qu'il était âgé dans le début de la vingtaine. Faute de preuves, il avait été acquitté.