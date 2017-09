 Liane Simard, la « maman »des plateaux de tournage 

Anne-Marie Gravel

Le Quotidien Le Quotidien Il y a un peu de Liane Simard derrière le succès des Laurence Leboeuf, Caroline Dhavernas, Pierre-Luc Brillant et plusieurs autres comédiens que le public peut voir à l'écran depuis qu'ils sont enfants. La Saguenéenne «coache» les petits et les plus grands sur les plateaux de tournage depuis plus de deux décennies. Forte de son expérience, la «maman» de plateau lance maintenant Comment devenir un jeune comédien?, un guide destiné aux parents d'enfants et aux adolescents qui rêvent de jouer à l'écran.

Liane Simard, originaire de Saint-Honoré, est une véritable pionnière dans le monde des plateaux de tournage. Lorsqu'elle a amorcé son travail avec les enfants acteurs il y a 23 ans, le métier de coach d'enfants à la télévision n'existait pas encore. Celle qui a quitté la région à 19 ans pour poursuivre son cheminement scolaire a d'abord étudié en théâtre à Ottawa, puis a complété un baccalauréat en communications et un certificat en enseignement. Jeu et théâtre Après avoir joué pendant une dizaine d'années, Liane Simard, qui donnait des cours de théâtre à des enfants, a été approchée par un réalisateur qui amorçait le tournage d'une série avec des jeunes. «Il ne savait pas trop comment travailler avec eux. Comme je le faisais déjà, il m'a demandé de me joindre au projet», explique-t-elle au cours d'un entretien téléphonique. Écoute ton coeur, une série pour contrer l'intimidation destinée aux écoles, mettait en vedette un certain Marc-André Grondin. «C'était le début des enfants à la télé. Avant, c'était souvent des adultes qui jouaient des enfants», raconte Liane Simard. Le tournage de Zap, une émission qui réunissait plusieurs enfants et jeunes adolescents, a été amorcé peu de temps après. «Le tournage a débuté sans coach. Ça s'est mal passé. Quelqu'un qui avait travaillé avec moi sur Écoute ton coeur m'a appelée. J'ai travaillé sur Zap pendant trois ans.» En demande D'autres réalisateurs ont ensuite fait appel aux services de Liane Simard. Elle a été notamment associée à Annie et ses hommes, Le monde de Charlotte, Rumeurs, Virginie, Kaboum et plus récemment Lâcher prise, L'Échappée, Au secours de Béatrice et L'heure bleue. Aujourd'hui, la plupart des plateaux comptent sur un coach. «C'est devenu un travail, au fil des ans», explique celle qui a travaillé avec de jeunes comédiens tels que Laurence Leboeuf, Bianca Gervais, Catherine Brunet, Mélissa Désormeaux-Poulin, Mylène St-Sauveur, Caroline Dhavernas, Pierre-Luc Brillant, Alexandre Landry, Émilie Bierre, Romane Denis et Ève Lemieux. Encadrement Sur un plateau, Liane Simard encadre les jeunes comédiens. «Je suis un peu comme un coach au hockey. Je ne patine pas à leur place, mais je fais en sorte qu'ils maximisent leur potentiel. Je les aide à aller plus loin dans leur interprétation.» Évidemment, elle crée des liens solides avec les jeunes et leurs parents. «Je suis très proche d'eux. Je suis la maman de plateau. Je suis choyée d'avoir une si grande famille.» Depuis 16 ans, elle prend des notes sur les plateaux. Aujourd'hui, elle veut que son expérience profite aux parents de jeunes comédiens et aux jeunes qui rêvent de le devenir. C'est pourquoi elle publie Comment devenir un jeune comédien? Guide aux parents aux Éditions au Carré. «Je veux que ça devienne une activité 100% positive pour l'enfant. Être comédien, ce n'est pas pour tous les enfants. Si ton enfant fait du ski, ça ne veut pas dire qu'il peut se rendre aux Jeux olympiques», image-t-elle. Protéger les enfants «J'ai vu des enfants qui ont souffert et des parents débordés. J'ai vu des enfants en dépression parce que le jour où un tournage a pris fin tout était fini. Passer de la gloire au vide, c'est difficile pour eux. Il faut protéger les enfants là-dedans. C'est une belle activité, c'est merveilleux, mais il faut que ce soit bien encadré. » Avec son guide, elle espère éviter des déceptions. «Le livre contient des conseils pratiques. Il permet aussi une réflexion. Il aide à démystifier le métier », assure-t-elle. Le livre est disponible en librairie. Il est aussi possible de le commander via le encoaching.ca.

Une école d'interprétation devant la caméra