Les livres de La Peuplade distribués en Europe

Il n'y a plus de frontières pour La Peuplade. La maison d'édition de la rue Racine à Chicoutimi vient de signer un important contrat qui permettra aux livres qu'elle publie d'être diffusés et distribués partout en Europe.

Dès mars prochain, les gens de toute la francophonie auront accès aux livres de La Peuplade. Les titres de la maison d'édition saguenéenne seront diffusés et distribués en Europe par le Centre de Diffusion de l'Édition (CDE) de Paris, une filiale du Groupe Gallimard.

« C'est l'entrée en Europe des Éditions La Peuplade », se réjouit Simon Philippe Turcot. « Pour nous, c'est un accès à l'ensemble du réseau des bibliothèques francophones dans le monde. »

Le directeur général de la maison d'édition travaille depuis plus d'un an sur le projet. Le contrat liant La Peuplade au Centre de Diffusion de l'Édition a été signé à la mi-septembre.

Ce genre d'entente entre une maison d'édition québécoise et un distributeur français est plutôt rare, encore davantage pour une maison d'édition en région.

« En littérature au Québec, c'est le genre de chose qu'on voit très peu. La littérature québécoise a de la difficulté à pénétrer le marché français », confirme Simon Philippe Turcot.

« CDE diffuse de super belles maisons d'édition. La Peuplade se retrouve dans un groupe d'éditeurs d'une grande qualité littéraire. »

Pour La Peuplade, qui a publié quelque 85 livres jusqu'à présent, ça signifie tout un changement en terme de quantité de livres à imprimer.

« On passe de quelques centaines de points de vente au Canada à quelques milliers. Ça change complètement la donne », affirme celui qui ne peut encore prévoir ce que tout cela représente en terme de ventes.

La Peuplade conserve par ailleurs son diffuseur canadien Dimedia. « C'était non négociable, assure-t-il. Pour nous, c'est important de continuer à être très forts au Québec et à publier les meilleurs livres possible. »

La maison d'édition poursuivra aussi son travail à partir de Chicoutimi où elle vient d'emménager dans un tout nouveau local de la rue Racine. « Certains titres seront imprimés ici, d'autres en France. Deux collaborateurs travaillent pour nous à Paris. »

À Chicoutimi, un assistant à la direction devra être embauché au début de 2018.

La nouvelle alliance aura inévitablement des retombées positives pour les auteurs qui publient chez La Peuplade.

« On amène avec nous nos auteurs québécois. Chaque titre va bénéficier d'une stratégie pour le marché européen. On a des talents extraordinaires, il n'y a pas de raison que l'océan qui nous sépare de la France empêche le lectorat français d'y accéder. »

La Peuplade achetait déjà les droits mondiaux de certains livres qu'elle publie. « On publie de plus en plus de traductions étrangères, notamment en provenance des pays nordiques. C'est un atout majeur, estime-t-il. Il fallait trouver un moyen de publier en France. Je me suis demandé comment faire en sorte que les frontières tombent. Il fallait trouver un diffuseur et distributeur et faire connaître la marque en Europe. Le développement international de La Peuplade, pour moi, c'était une évidence. Il fallait trouver les bons collaborateurs. C'était le bon moment. »

Après le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ceux de Québec et de Montréal, La Peuplade sera présente aux salons de Genève et de Paris au printemps.