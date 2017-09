 Le Salon du livre prêt à recevoir les visiteurs 

La fébrilité était palpable, mercredi, au Centre des congrès Delta Saguenay de Jonquière. En matinée, des centaines de caisses de livres étaient empilées près des présentoirs encore vides. Sur le coup de 22 h, tout devait être prêt pour accueillir les premiers visiteurs jeudi matin.

Au cours des prochains jours, des milliers de personnes de tous âges passeront les tourniquets pour parcourir les allées du salon et profiter des 150 activités offertes entre les murs du Centre des Congrès.

« L'an dernier, on a reçu quelque 18 500 personnes. On en attend environ le même nombre », affirme Sylvie Marcoux, directrice générale du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce nombre ne tient toutefois pas compte du grand nombre de lecteurs qui seront rejoints par la multitude d'activités hors murs du salon.

« On a 175 activités prévues en dehors des murs. C'est commencé dans les écoles depuis le début de la semaine », souligne la directrice générale.

Des activités sont également planifiées dans les différentes bibliothèques, les cégeps, l'Université du Québec à Chicoutimi et quelques organismes.

Cette année, 285 auteurs répartis dans 123 kiosques prendront part au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui constitue la capacité d'accueil maximale du site.

Fresque évolutive

En nouveauté, une fresque évolutive sera réalisée par 16 illustrateurs. Pour une première fois également, le salon accueille des organismes en alphabétisation.

Un concours via la page Facebook du salon permettra à 10 personnes de le visiter en compagnie de collaborateurs de la librairie Marie-Laura et Les Bouquinistes jeudi et vendredi. « Chacun aura aussi un chèque-cadeau de 25 $ en mains pour l'achat de livres grâce à une collaboration avec le Club Rotary Saguenay », souligne Sylvie Marcoux.

Dimanche, Christine Lamer retrouvera sa Bobinette à La Pulperie de Chicoutimi. La rencontre d'auteure viendra clore l'exposition Ainsi font, font, font les marionnettes à la télévision.

Des centaines de séances de dédicaces, ainsi que diverses animations pour petits et grands figurent également à l'horaire des quatre jours.

Toute la programmation est disponible au salondulivre.ca.