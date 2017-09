Adèle sera à l'honneur à La Saguenéenne

Six musiciennes, six chanteuses, cinq danseuses, une acrobate et un animateur de la région font partie de la production Hommage à Adèle - Sous un autre jour.

Le public a déjà pu voir et entendre plusieurs d'entre eux. Sophie Larouche, interprète de Clara dans le ballet Casse-Noisette du Prisme culturel depuis trois ans, est du nombre. La bassiste Alice Munger, qui fait partie de la famille Québec Issime, Miranda Tremblay-Girard, qui a été finaliste au Festival de la chanson de Saint-Ambroise à quelques reprises, de même que Rose-Coralie Audet, jeune chanteuse que le public pourra voir d'ici quelques jours à La Voix junior, font partie du groupe.

Opportunité

« Mon objectif est d'offrir une opportunité de se produire sur scène à ces artistes », affirme Julie Bergeron, productrice, auteure, comédienne et chanteuse.

« C'est aussi d'offrir un spectacle de qualité aux citoyens de la région. Les gens paient cher pour aller voir des spectacles à l'extérieur. On peut leur offrir quelque chose d'aussi bien à moindre coût. Certains artistes seront même suspendus dans les airs pour vous en mettre plein la vue », affirme la productrice.

Cette dernière ne cache pas qu'elle souhaite également présenter le spectacle pendant plusieurs semaines l'été prochain.

« Le but est de faire un spectacle pour l'été 2018 installé à La Saguenéenne comme ç'a été le cas avec le spectacle Apparence. »

Intérêt

Elle assure que l'hôtel a démontré de l'intérêt en ce sens. « Ils attendent de voir le spectacle », explique-t-elle.

Hommage à Adèle est la première revue musicale des Productions Alliance Musik-Art. Julie Bergeron a fondé la boîte, qui a d'abord pris la forme d'une troupe il y a quelques années. Celle qui offre des cours de chant et propose des services de chanteurs et musiciens pour diverses occasions organise différents événements pour que ses élèves aient l'occasion de se faire valoir chaque année. Elle a aussi produit deux comédies musicales, au cours des deux dernières années.

Aussi pour l'autisme

Également maman d'un enfant autiste, Julie Bergeron a choisi de s'associer à la Fondation Jean-Allard pour l'autisme.

« La fondation m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin. Elle a été d'une grande aide. »

Trois tableaux représentant Adèle créés par l'artiste Karianne Gilbert seront tirés lors des spectacles. Les profits de la vente de billets donnant accès au tirage seront remis à la fondation.

La présidence d'honneur du spectacle a également été confiée à Louise Tremblay, directrice de la fondation.

« J'ai accepté avec empressement la présidence d'honneur. J'adore Adèle et c'est certain que nous pourrons entendre de grandes voix pour interpréter ses pièces. J'ai aussi accepté pour des raisons de coeur que Julie Bergeron et moi on partage », affirme Louise Tremblay.

Les billets sont en vente au coût de 32 $ plus frais pour le spectacle et de 62 $ plus frais pour le souper spectacle. Des prix spéciaux sont également en vigueur pour les entreprises.

Il est possible de réserver sa place via reservatech ainsi qu'au 418 545-3330.