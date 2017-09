 Marie-Lise Pilote animera la clôture des Fêtes du 150e d'Alma 

L'humoriste Marie-Lise Pilote animera la soirée de clôture du 150 e anniversaire d'Alma. Le comité des Fêtes en a fait l'annonce, mercredi. En plus d'animer, l'Almatoise d'origine signera la mise en scène de cette soirée qui se tiendra le 9 décembre au centre Multisports.

« C'est un bonheur pour moi de vivre avec la population almatoise la soirée de clôture du 150e anniversaire de notre ville. Pour cet événement, nous nous tournons vers les 150 ans à venir ! Comme je dis souvent, les gens d'Alma, peu importe où l'on se croise, on se reconnaît ! Ce sera donc la ligne directrice du spectacle. Je vous réserve de belles surprises, du rire, de l'émotion et des chansons qui vous feront dresser le poil, bref un méchant beau party ! »

Membre du Groupe Sanguin à ses débuts, Marie-Lise Pilote a poursuivi son ascension par ses quatre spectacles solo et sa compagnie de vêtements de travail pour femmes. L'humoriste, comédienne, animatrice et entrepreneure est également connue pour son implication au Salon des métiers d'arts de Saguenay.

Le président du comité des Fêtes, Michel Brassard, se réjouit de pouvoir compter sur l'humoriste pour clôturer les festivités.

« À Alma, l'année 2017 aura été riche en projets, en activités et en rassemblements. Nous souhaitions terminer les festivités du 150e anniversaire de la Ville en force et en beauté. Il est clair depuis le début que nous voulions quelqu'un de chez nous pour assumer ce rôle, une personne qui connaît notre ville et qui nous représentera fièrement. Marie-Lise Pilote était la personne tout indiquée », souligne par voie de communiqué le président.