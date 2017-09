Fred Laforge: une exposition sur mesure

Par son exposition, Fred Laforge met en lumière le pouvoir de l'art à transformer notre perception. Le visiteur, lui, prend plaisir à se laisser prendre au jeu, puis à découvrir la vraie nature des oeuvres dont l'esthétisme est à la fois agréable et fascinant.

Ses pièces fascinent, forcent à s'approcher. On voudrait les toucher, pour faire la part du réel entre ce que le toucher et la vue transmettent.

L'exposition de Fred Laforge se déploie sur deux espaces. À travers son corpus d'oeuvres, l'artiste joue avec les perceptions, confrontant le visiteur à une première impression ensuite déconstruite. Grâce à différentes interventions, il questionne les limites entre le vrai et le faux, entre l'objet utilitaire et l'objet esthétique.

«Je me suis remémoré une exposition que Carl Bouchard a faite ici en 1999. Il avait utilisé une bouche d'aération pour mettre une photo. Ça m'a fait penser à l'Espace Séquence. J'ai pensé travailler avec l'espace de diffusion comme matériel. C'est à l'Espace Séquence que je pensais quand j'ai développé mon projet», raconte l'artiste.

Avec Comment ne pas être cynique?, Fred Laforge renoue avec la création in situ.

«J'ai fait beaucoup d'oeuvres in situ quand j'étais plus jeune, lorsque j'habitais la région. Je travaillais beaucoup avec le lieu, avec les gens», souligne celui qui, à l'époque, faisait partie du collectif Delabela avec Stéphane Bernier et Hugo Lachance.

Au cours des dernières années, il s'est plutôt consacré aux corps atypiques à travers sa thèse de doctorat. «J'ai travaillé avec des nains, des personnes trisomiques, des femmes rondes. Quand j'ai fini ma thèse, il m'est apparu évident que ce thème était le pivot de mon doctorat, mais que le pivot de l'ensemble de mon travail était autre», affirme celui pour qui la question de la diversité est un thème récurrent et qui a un intérêt pour l'identité culturelle.

Le titre Comment ne pas être cynique? a été choisi en fonction de la démarche actuelle de l'artiste. L'exposition fait partie d'un tout.

«C'est le nom d'un corpus d'oeuvres que je suis en train de produire. La question politique a toujours été le moteur de mon travail, sans être militant pour autant. C'est plutôt au deuxième ou au troisième degré», explique-t-il. «La question du cynisme me hante ces temps-ci. C'est aussi en lien avec l'époque des années 90 où j'ai grandi. Une époque qui était elle aussi marquée par un cynisme. C'est un titre aussi assez poétique, qui reste ouvert», estime-t-il.