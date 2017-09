Un autre prix pour Crème de menthe

Anne-Marie Gravel

Crème de menthe poursuit sur sa lancée. Le court métrage de Philippe David Gagné et Jean-Marc E. Roy tourné et produit à Saguenay a remporté une mention du jury et le prix du public du Festival du cinéma de la ville de Québec, une semaine à peine après avoir remporté un prix important en France.