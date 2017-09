Le clan des mots s'ouvre à la chanson

La sixième saison du Clan des mots se mettra en branle le 21 septembre, alors que les amateurs de poésie et de chanson se pointeront au Côté-Cour de Jonquière à compter de 20 h. Profitant de l'élan que lui ont donné les assistances enregistrées à la fin de la saison 2016-2017, le comité organisateur a apporté quelques changements qui, espère-t-on, rendront la formule encore plus conviviale.

« Vers la fin, nos assistances augmentaient tout le temps. Nous avons attiré plus de 60 personnes à ce moment-là, comparativement à une trentaine au début. Je n'en revenais pas. C'est encourageant et c'est pour cette raison que la saison prochaine, je souhaite que ce soit plus festif », a mentionné le fondateur de la série, François Drolet, au cours d'une entrevue accordée au journal.

Dans cette perspective, il a obtenu le concours de Diane Bourget et Micheline Tremblay. La première est poète, tandis que la seconde est chanteuse, ce qui cadre bien avec la couleur que prendra désormais Le clan des mots. « Je voulais du changement et elles se sont portées volontaires afin d'animer les rencontres avec moi », se réjouit François Drolet.

Il annonce en effet que la poésie demeurera présente dans les soirées, mais que la chanson occupera plus d'espace. C'est ainsi que le 21 septembre, on entendra chanter Mireille Bouchard, David Lapointe et Martin Painchaud, qui récitera également des poèmes. D'autres artistes se joindront à eux et comme le veut la tradition, ils devront aborder le thème défini par les organisateurs qui, cette fois, sera sosie.

« Les chansons vont donner un côté cabaret aux soirées », anticipe François Drolet, qui précise que huit rendez-vous auront lieu d'ici au printemps, le coût de l'admission s'élevant à 5 $. Quant aux personnes qui auraient le goût de chanter ou réciter un texte de leur cru, elles sont invitées à soumettre leur nom en téléphonant au numéro 418-547-3773.