 L'Oratorio de Noël pour clôturer le 75e du Choeur Amadeus 

« Ça prenait une oeuvre spéciale pour clôturer les célébrations et ce sera le cas avec cet oratorio. En plus, cette version sera particulière parce que notre directeur artistique, Pierre Lamontagne, demandera à différentes personnes de lire les textes religieux qui, d'habitude, sont chantés par des solistes », annonce Jacques Tremblay, responsable des communications et membre de la formation.

L'interprétation de l'Oratorio de Noël représentera un défi pour le Choeur Amadeus, mais l'élan généré par son 75e anniversaire lui permet d'entretenir de telles ambitions. Le nombre de membres a connu une légère hausse dans la dernière année, en effet, et les 68 chanteurs actifs au printemps sont de retour pour la reprise des activités.

« Personne n'a lâché. Il faut dire qu'un bel esprit règne au sein du groupe et que Pierre est un homme exceptionnel. Travailler avec lui représente une grande source de motivation », énonce Jacques Tremblay. C'est ainsi qu'après les Fêtes, le directeur artistique abordera d'autres oeuvres qui se révéleront à la fois exigeantes et stimulantes. La porte est donc ouverte à ceux qui auraient le goût de participer à cette aventure au royaume du chant choral.

« Nous voulons augmenter les effectifs pour préparer l'Oratorio de Noël et les autres pièces que nous allons interpréter. Ceux qui peuvent lire la musique sont invités à la répétition tenue le 18 septembre à 18 h 30, au Conservatoire de musique de Saguenay (à la Salle Jacques-Clément). Ensuite, Pierre leur fera passer une audition », précise le responsable des communications, qu'on peut joindre au numéro 418-376-4292 afin d'obtenir davantage de détails.

Il ajoute que le groupe se rencontre tous les lundis, pendant deux heures, et qu'il comprend des gens provenant de partout dans la région, du Lac-Saint-Jean comme du Bas-Saguenay. Fait à noter, chaque membre doit débourser 100 $ pour aider à couvrir les frais engendrés par les activités de la chorale.

En plus du concert de Noël, celles-ci comprendront une participation à la première édition de la Nuit des Choeurs, un événement qui aura lieu le 23 septembre, à la Pulperie de Chicoutimi. Le Choeur Amadeus se produira également à la Place du Citoyen de Chicoutimi en décembre, dans le cadre du Marché de Noël.

« Nous venons également de créer notre page Facebook, un projet qui a été réalisé à l'externe. On y trouve notre agenda, ainsi que des vidéos montrant le groupe en concert. Il y en a deux et d'autres seront tournés dans les prochains mois. C'est là que nous sommes rendus en matière de communications », constate Jacques Tremblay.