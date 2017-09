Un appel de projets du CALQ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-Roy, du Fjord-du-Saguenay, les villes de Dolbeau-Mistassini et de Saguenay, avec la collaboration du Conseil des arts de Saguenay et de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, lancent un appel de projets pour le programme de partenariat territorial du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les artistes et organismes résidant sur le territoire de l'un des partenaires ont jusqu'au 30 novembre pour déposer leurs projets auprès du CALQ dans l'un des quatre volets du programme, a fait savoir l'organisme par voie de communiqué.

Au total, le programme disposera de 740 000 $ sur trois ans.

Le CALQ fournira la moitié de ce montant et les partenaires régionaux l'autre moitié. Les artistes professionnels et les représentants des organismes culturels intéressés sont invités à assister à l'une ou l'autre des six séances d'information organisées par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean qui seront données les 19, 21 et 26 septembre.