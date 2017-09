Le reflet du quotidien oublié

Ce qui existe est le fruit du travail de la dernière année de Magali Baribeau-Marchand, artiste qui se concentre surtout en sculpture et en installation. Elle a remporté une résidence de recherche et création offerte par le centre de production en art actuel TouTTout et la Ville.

« La résidence a permis de me concentrer pendant un an sur un projet. Ce qui est souvent difficile, c'est d'avoir du temps pour créer. C'est agréable d'avoir un but précis et de l'atteindre en un an. » Magali Baribeau-Marchand a pu bénéficier d'un atelier individuel pour créer. « À TouTTout, on peut se côtoyer entre artistes, partager les ressources. C'est un lieu de travail stimulant. »

Dans Ce qui existe, Magali Baribeau-Marchand a eu envie de jouer avec l'espace et de s'inspirer de quelques-unes de ses collections. C'est une accumulation d'enveloppes qui a servi de point de départ au projet.

« J'ai ramassé des enveloppes et demandé aux gens qui m'entourent de faire la même chose. J'ai accumulé surtout des enveloppes qui contenaient des factures », explique-t-elle.

L'artiste a choisi de mettre en valeur les motifs des enveloppes qui servent à camoufler ce qu'elles contiennent.

« Je voulais leur donner tout le mérite, souligne-t-elle. Je souhaite faire exister des choses qu'on oublie, des objets du quotidien ou qui rappellent quelque chose de familier. Les matériaux bruts qui ont subi une transformation délicate sont au coeur de ma pratique. »

Magali Baribeau-Marchand a aussi mis les motifs d'enveloppes en valeur par des numérisations présentées sur un des murs. Puis, quelques milliers d'enveloppes ont été transformées en petits avions de papier.

« Je remets en valeur quelque chose qui est habituellement jeté automatiquement. L'avion rappelle aussi les jeux de l'enfance. Ma pratique est nostalgique, très simple afin de laisser place aux matériaux bruts. »

L'artiste a notamment récupéré une image provenant d'un album photo trouvé dans un marché aux puces il y a 10 ans. Le portrait imprégné sur un tissu léger évoque une certaine nostalgie, une fragilité.

L'exposition contient également une peinture à numéros vierge, une veilleuse et un petit cadre trouvé lors d'un voyage à Sarajevo. « Je travaille beaucoup dans la trouvaille et les hasards que je décide d'exploiter. »

Des oiseaux, image de la liberté et de la légèreté, sont prisonniers de structures en apparence lourdes.

Un long tissu aux motifs floraux, issu de son travail en duo avec Sara Létourneau, a été déroulé du plafond au centre de la pièce.

Dans la salle d'exposition, tout est déposé, rien n'est collé. « Je pourrais prendre le même matériel et faire une exposition complètement différente », assure l'artiste.

Des céramiques cassées sont notamment placées sur une table penchée près de laquelle un enregistrement de sons apaisants se fait entendre. « C'est l'image du quotidien qui peut basculer, des souvenirs qui s'effritent tranquillement. Le son, quant à lui, a quelque chose de léger, d'agréable. »

Par ses assemblages poétiques, l'artiste redonne une histoire aux objets inutiles ou qui pourraient se retrouver à la poubelle. Elle les dote d'une nouvelle sensibilité. « Dans mes pièces, il n'y a pas de solutions. Ce sont des propositions », conclut-elle.