La nouvelle histoire d'Allen Côté

Un enfant à Kénogami à la fin des années 1960. Un auteur de romans policiers qui ne sait plus quoi faire de son héros. Un homme qui se voit offrir la chance de devenir père pour une première fois, sur un plateau d'argent. Ces personnages cohabitent à l'intérieur de la nouvelle histoire concoctée par Allen Côté : On n'entend plus jouer les enfants .

L'élément déclencheur fut la rencontre d'une femme avec laquelle l'auteur se serait vu dans le rôle de père, même si ce voeu n'a jamais été exprimé. « Comme j'étais dans la cinquantaine et que je n'avais pas d'enfant, ça m'a fait réfléchir. Je me suis posé des questions sur la paternité », a confié le Saguenéen il y a quelques jours, lors d'une entrevue accordée au journal.

Allen Côté précise que c'est la première histoire qu'il a voulu relater. Il a imaginé une femme rendue au milieu de la trentaine, dont la carrière dans le monde de la danse tire à sa fin. Elle sent très fort l'appel de la maternité et s'attache à l'auteur de polars. Celui-ci est heureux, flatté par tant de sollicitude, tout en affichant un certain malaise. On le sent hésitant, en effet. Est-il trop âgé ? Saurait-il aimer le petit ?

C'est là qu'apparaît Alex, un petit bonhomme dont la vie est bouleversée par la décision de sa mère de l'envoyer dans une institution privée de Chicoutimi, pour une année. Lui qui réside chez ses grands-parents à Kénogami, qui est bien intégré à l'école du quartier, ne comprend pas ce désir de sa mère de le déraciner. Il ignore que c'est la première étape d'un plan dont l'objectif consiste à les ramener, lui et son frère, sous le giron maternel.

On le voit donc traverser comme un chemin de croix cette année à l'École Apostolique. Sa santé périclite au même rythme que ses notes, tandis que son moral descend au troisième sous-sol. Ce récit est d'autant plus émouvant qu'on lui trouve des accents de vérité et, justement, c'est la partie du roman qui se moule le plus étroitement à la biographie de l'auteur.

« C'est l'histoire la plus personnelle du livre, tout comme celle du père d'Alex qu'on revoit lorsque celui-ci a atteint l'âge adulte. J'ai eu du plaisir à écrire sur ce petit garçon coupé de ses grands-parents par une mère qui pensait bien faire, sauf qu'à la fin du processus de création, j'ai trouvé ça dur de voir que ce petit gars que j'avais retrouvé s'en allait dans un bouquin. J'ai perdu dix livres en l'espace de trois semaines », décrit Allen Côté.

Quant à l'auteur de polars, il a donné naissance à un inspecteur qui devrait revivre à l'intérieur d'une huitième aventure. Il sait déjà que cet ouvrage mettra en scène un tireur fou, mais le travail n'avance guère parce que c'est un personnage bien plus près de lui, Alex, qui occupe ses pensées, qui le pousse à écrire presque malgré lui.

« Je profite de l'occasion pour dépeindre la réalité de la plupart des romanciers québécois, ceux qui ne sont pas des vedettes et qui ne vivent pas de leur plume », fait observer Allen Côté, dont le livre sera lancé le 12 septembre, à la bibliothèque municipale de Jonquière. Il s'agit de sa première publication chez Annika Parance Éditeur.