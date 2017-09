Josée Boudreault victime d'un deuxième AVC

Un an après avoir subi un important accident vasculaire cérébrale (AVC), Josée Boudreault a été victime d'un second AVC, mardi après-midi. Heureusement, l'animatrice originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été prise en charge rapidement et les séquelles ont été limitées.

Son conjoint Louis-Philippe Rivard en a fait l'annonce sur Facebook via une vidéo. Il s'est montré rassurant en disant que sa compagne se portait bien et que grâce à une intervention rapide, elle avait pu recevoir un médicament qui éclaircissait le sang et qui détruisait le caillot.

«Josée a eu un petit ennui de santé hier (mardi), mais juste vous dire qu'elle va très bien présentement et que tout est très correct», a exprimé Louis-Philippe Rivard dans sa vidéo. Elle a eu un deuxième AVC, très petit cependant. Elle a senti que son bras était bizarre et que sa main picotait et engourdissait. J'étais à la maison et j'ai tout de suite appelé le 911.»

Josée Boudreault a également été affectée par une perte de la vision à l'oeil droit, mais dès la prise du médicament qui éclaircit le sang, la situation est revenue à la normale. Mercredi, elle était toujours hospitalisée pour y passer des examens approfondis. «Ils (les médecins) vont tenter de trouver la cause pour que ça n'arrive plus jamais, a poursuivi son conjoint. Elle voulait vous dire qu'elle va bien. Je vais vanter ma blonde, mais elle est absolument extraordinaire.»

Louis-Philippe Rivard a avoué que le nouvel incident avait quelque peu secoué le couple, mais que tout était entré dans l'ordre après une bonne discussion.

«Elle va bien et elle a retrouvé sa belle humeur», a-t-il exprimé.

Les deux complices doivent donner des conférences au cours des prochains mois. Le plan demeure le même, a confirmé Louis-Philippe Rivard.