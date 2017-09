7000 spectateurs au Festival d'humour d'Alma

La toute première édition du Festival d'humour d'Alma a répondu aux attentes des organisateurs et des spectateurs, ce week-end, dans la capitale jeannoise. Un peu plus de 7000 personnes ont assisté à l'une ou l'autre des quatre soirées de festivités.

L'organisateur du festival, Maxim Fortin, s'est dit satisfait de l'achalandage, malgré les caprices de la météo. « Il pleuvait lors de notre dernière soirée et du spectacle de Julien Lacroix, mais il y a quand même 500 personnes qui se sont déplacées. Et les spectateurs ont eu froid, notamment vendredi soir ! », a affirmé M. Fortin, lors d'un entretien accordé au Quotidien, lundi.

Questionné à savoir si la population d'Alma pouvait s'attendre à une seconde édition l'an prochain, Maxim Fortin a affirmé qu'il était encore trop tôt pour le dire. « Nous allons laisser la poussière retomber et faire un bilan plus poussé avant de prendre une décision. Mais nous sommes satisfaits et les commentaires des gens sont positifs », a affirmé l'organisateur.

Les deux têtes d'affiche du festival, Maxim Martin et Réal Béland, auront attiré 3000 personnes pour chacun des spectacles.

Lors de la première soirée, mettant en vedette l'hypnotiseur Romain Gagnon, environ 1000 spectateurs s'étaient réunis au centre-ville d'Alma.