 CHRONIQUE D'ALMA | « Histoires de tous les gens » 

C'est au coeur du 150e anniversaire de la ville d'Alma que l'archiviste Gaston Martel a lancé son livre CHRONIQUE D'ALMA. L'Almatois propose un ouvrage de référence ambitieux, un volume de 640 pages qui répertorie, au fil du temps, les « histoires de tous les gens » qui ont traversé la ville... au fil des pages, on y cite la vie des gens, et on redécouvre cette Alma, culturelle et festive.

Le livre

Ce livre présente une synthèse de l'histoire d'Alma, de son développement et de sa croissance, sous forme de chronique, depuis la venue des premiers Amérindiens jusqu'à 2016. À l'aide d'une chronologie et de nombreux courts textes, l'auteur fait ainsi ressortir les événements de l'histoire almatoise dans tous les domaines de l'activité humaine : politique, social, religieux, culturel, économique et sportif. (Source : Gaston Martel)

Biographie de l'auteur

L'auteur, originaire d'Alma, possède une formation en archivistique et en enseignement de l'histoire. Gaston Martel a travaillé comme archiviste à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean du début des années 1980 à 2015. Il a traité plusieurs dizaines de fonds d'archives et rédigé quelques monographies : Tourisme, culture et patrimoine (1982), Le Grand Alma 1962-1987 (1987), Alma, un patrimoine à partager (1994), Histoire de se souvenir... 1951-2001. Chronologie des principales activités de la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean 1951-2001 (2002). (Source : Gaston Martel)

Il est possible de se procurer le livre en contactant directement la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean : http://www.shlsj.org/nous_contacter