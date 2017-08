Un coup de jeune pour deux oeuvres d'art

La pièce la plus ancienne, sans doute la plus connue, avait été créée dans la foulée du centenaire de la ville. Pour souligner cet événement, on avait érigé un monolithe de granit noir posé sur une base en granit rose. Deux bas-reliefs en aluminium rendant hommage aux pionniers, notamment à celle qu'on a identifiée comme la fondatrice de Jonquière, Marguerite Belley, avaient été fixés de chaque côté.

Ces oeuvres réalisées par un dénommé Sorbonne ne sont pas sorties indemnes de leur séjour prolongé à l'extérieur. C'est ainsi que la plus grande, de forme rectangulaire, avait subi quelques avaries lorsque Germain Desbiens l'a détachée du monument pour lui refaire une beauté. « Il y avait de la peinture et aussi des égratignures. Pour les faire partir sans altérer la surface, je l'ai frottée délicatement pendant une trentaine d'heures », fait-il observer.

Le sculpteur a profité de l'occasion pour remplacer le mortier qui, à l'origine, fixait le bas-relief à la surface de granit. Il y en avait sous la plaque d'aluminium et même autour, alors que de nos jours, on obtient de meilleurs résultats - plus durables et plus esthétiques - grâce à une colle industrielle comportant une base de caoutchouc

Un médaillon volé, refait, puis nettoyé

La seconde image soulignant l'apport des pionniers prend la forme d'un médaillon. Elle porte aussi la signature de Sorbonne, mais ne doit pas être confondue avec la pièce originale. Quelqu'un l'ayant volée, la ville de Jonquière avait demandé à Germain Desbiens de produire un nouveau bas-relief en 1985, un projet qu'il a mené de concert avec son ancien professeur d'art, le frère Jérôme Légaré.

« Nous avons reproduit la même image sur un croquis avant de travailler ensemble sur une base en argile. Nous avions eu du plaisir à faire ça parce que sous des dehors sérieux, le frère Jérôme avait le sens de l'humour. Il aimait me taquiner et je faisais pareil », raconte le sculpteur, qui avait supervisé la confection de l'oeuvre dans une fonderie.

Sur le médaillon, on voit Marguerite Belley en compagnie de ses deux garçons. Ils tiennent des haches et sont représentés dans un environnement presque vierge, à une époque où Jonquière n'était rien d'autre qu'une vaste forêt se déployant de part et d'autre d'une rivière. La nouvelle version, très proche de celle qui a été réalisée il y a plus de 60 ans, donne la mesure du courage qui animait les pionniers.

Elle avait traversé ses 32 premières années sans coup férir, mais a quand même fait l'objet d'une intervention destinée à assurer sa pérennité. Tout comme le monument, en effet, ce bas-relief a été nettoyé au moyen d'un jet d'eau. « Ensuite, j'ai appliqué un scellant de latex sur le médaillon, ainsi que la plaque rectangulaire. Désormais, il sera plus facile de nettoyer la surface », assure Germain Desbiens, dont le projet de restauration a été financé par la ville de Saguenay.