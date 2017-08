Guillaume Wagner est l'humoriste mystère qui est monté sur scène avant Mike Ward vendredi soir, sous le chapiteau ComediHa! plein à craquer du Festival du rire de Saguenay à la Zone portuaire de Chicoutimi. Et même si le public ignorait qui présenterait le spectacle, ça n'a pas empêché les quelque 250 personnes de rire de bon coeur aux blagues au ton ironique.

En fait, ce sont sûrement près de 300 spectateurs qui étaient présents, puisque plusieurs étaient debout et des chaises avaient été ajoutées. Une fois révélé, l'humoriste mystère a tout de suite profité du concept pour rigoler. «Alors, vous n'êtes pas trop déçus? Je sais que je ne suis pas une bonne surprise pour tout le monde», plaisante Guillaume Wagner, qui avoue son style grinçant sans détour.

L'humoriste, soucieux de plaire au plus grand nombre possible, a décidé de faire «une heure de "jokes" de cul», mais il a plutôt varié son registre en passant des blagues sur les minorités visibles à celles sur la politique. Il s'efforçait aussi de tester le public, lui demandant toujours s'il n'allait pas trop loin. Même quand ça semblait être le cas, les rires fusaient. Son parallèle entre les spectateurs d'humour et les clients des travailleuses du sexe mérite le déplacement d'ailleurs, surtout pour la mise en scène.

Même quand des propos auraient pu être insultants, l'auditoire répondait bien. Il s'agissait sans doute d'un bon choix pour précéder l'humour noir de Mike Ward, que Le Progrès n'a pas pu expérimenter, faute de temps. À la sortie du chapiteau vers 21h, le village ludique était bien achalandé sur la Zone portuaire. L'accès gratuit avait attiré bien des jeunes et des moins jeunes pour profiter de l'ambiance autour des feux et des différentes stations.

Samedi soir, les spectacles commencent dès 19h avec le ComediHa! Club animé par Simon Delisle. Martin Vachon, Didier Lambert et Cathleen Rouleau se feront entendre pour l'occasion. Un autre «show mystère» est prévu à 20h30, suivi de la prestation de François Léveillée à 22h et du «show XXX» animé par Mike Beaudoin à 23h30.