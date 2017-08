 Symposium de Baie St-Paul | La Fabrique culturelle 

Ici, le projet de l'artiste prend forme d'abord du côté de la nature. En parcourant dernièrement le Sentier du Brûlé dans le Parc national des Grands-Jardins, les empreintes du grand feu de 1991 et la renaissance de la forêt l'amènent à tracer de multiples esquisses. À partir de ces éléments, Karine Locatelli se met en mode production dans son atelier éphémère.

S'inscrivant dans la tradition paysagiste et la pratique du pleinairisme propre à la région de Charlevoix, ce projet renvoie à l'histoire culturelle du lieu et la renouvelle. De plus, bien qu'actuels, les paysages représentés attesteront d'évènements passés qui ont modifié en profondeur le territoire, tout en proposant un questionnement sur sa fragilité et son devenir. (Source : site web du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul).

Avec Karine Locatelli, ils sont 12 artistes aux visions et pratiques différentes travaillant côte à côte tout en accueillant le public. Le 35e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul tient portes ouvertes jusqu'au 27 août. Il y reçoit entre autre les artistes saguenéennes Magali Baribeau-Marchand, Sara Létourneau, Stéfanie Requin Tremblay en plus de créateurs québécois, canadiens et étrangers.

https://symposiumbsp.com/

Crédits

Coordination : Marjorie Champagne, Pauline Bolduc

Réalisation et entrevue : Marjorie Champagne

Montage : Karine Charbonneau

Caméra : Michaël Pineault

Crédits-Oeuvres : Karine Locatelli