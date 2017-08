 Salle Maria-Chapdelaine: un succès qui ne se dément pas 

Ce n'est pas vrai que la vie des gens heureux est sans histoire. Prenez le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini. La saison dernière, les événements diffusés par ses soins, à la Salle Desjardins-Maria-Chapdelaine et dans le foyer, ont généré un taux d'occupation de 75 %. « Ça se maintient. On est chanceux », souligne Marilyn Boutin, directrice de la diffusion.

Chaque année, elle se fait un point d'honneur de proposer des événements couvrant une large palette de goûts. C'est ainsi que neuf ans après l'ouverture de la salle totalisant 491 sièges, l'effet de nouveauté a été remplacé par un autre genre de réflexe, un mélange de curiosité et de désir de participer à la vie culturelle de la communauté.

« Notre seul problème est que, parfois, des gens pensent qu'on affiche complet, alors que ce n'est pas le cas. Ça vaut la peine de vérifier parce que, même à la dernière minute, il nous arrive de libérer des places qui avaient été réservées pour les producteurs et les artistes. Elles ne sont pas toujours utilisées », fait observer Marilyn Boutin.

La clientèle de base provient de la MRC Maria-Chapdelaine, mais déborde jusqu'aux villes de Saint-Félicien et Roberval. Et quand le diffuseur présente une exclusivité régionale, comme ce sera le cas le 3 mars, alors que la chanteuse Martha Wainwright effectuera sa seule visite de l'année dans la région, des Saguenéens font le voyage jusqu'à Dolbeau-Mistassini.

Accueil

De leur côté, les artistes et leur entourage sont de plus en plus faciles à convaincre. Les qualités de la salle sont connues dans le milieu, mais ne constituent pas l'unique argument de vente, laisse entendre Marilyn Boutin. « C'est beau chez nous, c'est l'fun, mais nous travaillons également sur l'accueil », mentionne-t-elle.

« On les dorlote avec la collaboration de nos bénévoles. On leur remet des produits du terroir », complète Céline Fortin, directrice culturelle et artistique à la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Ce souci du détail n'a sûrement pas nui quand le diffuseur a monté sa programmation en théâtre, l'un des points forts de la nouvelle saison.

En plus de La galère, qui fera escale le 30 septembre et le 1er octobre (il reste des billets, en passant), la liste des productions comprend la comédie Irène sur Mars (4 novembre), qui marquera le retour de Dany Michaud dans son patelin, Noël 1933 (3 décembre), Pygmalion (24 février), L'orangeraie (15 mars), pour laquelle le comité de diffusion a eu un coup de coeur, Le fantôme de l'opéra (4 avril), Anne, la maison aux pignons verts (6 avril) et Baby-sitter (12 avril).

De son côté, la danse sera représentée par MARVL (4 février), une création conjointe de la troupe Madilhut et de l'école Studio Nord, et en partie par Le fantôme de l'opéra. Quant à la chanson, elle justifiera la présence de valeurs établies comme Paul Piché (19 octobre) et Vincent Vallières (1er février), ainsi que de jeunes loups comme Jonathan Roy, attendu le 30 novembre.

L'humour à l'honneur

Notons également que l'humour occupera une place de choix et qu'à Dolbeau-Mistassini comme ailleurs au Québec, ses adeptes évoluent fréquemment devant des salles combles. La prochaine saison permettra de découvrir plusieurs nouveautés émanant de Claudine Mercier (3 février), Peter MacLeod (22 février), Yves P. Pelletier (29 mars), Lemire-Verville (10 mai) et Katherine Levac, tellement en demande qu'elle donnera deux spectacles (18 et 19 mai).

« Nous aurons également les finissants de l'École nationale de l'humour (27 avril). Ils seront 15 sur la scène. En plus, nous sommes heureux de présenter la LNI en tournée, avec des comédiens comme Réal Bossé et Salomé Corbo. Ça se fera dans le cadre d'un projet piloté par Objectif Scène. On travaille là-dessus depuis un an », rapporte Marilyn Boutin.

Au total, 53 spectacles seront proposés, au cours de la saison, et pour se procurer des billets à l'unité, il faudra patienter jusqu'au 14 septembre. D'ici là, les personnes qui détenaient un abonnement auront la chance de le renouveler du 28 août au 1er septembre, puis les 5 et 6 septembre. Quant à celles qui souhaitent embarquer dans ce train pour la première fois, elles en auront la possibilité les 11 et 12 septembre.