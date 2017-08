Un site magnifique

Des banquettes et des coussins colorés, des balançoires géantes, des fleurs plus grandes que l'homme et des portes-mystères habillent le site où il est aussi possible de prendre un verre et de manger grâce aux camions de bouffe de rue.

Le site est magnifique, mais il se dévoile sous son meilleur jour une fois le soir tombé.

Des lumières jaunes et mauves s'allument alors un peu partout pour donner un air des plus branché au site animé.

Toute une logistique se cache derrière ce résultat.

« Ils sont arrivés avec trois 53 pieds remplis de matériel pour installer le site. C'est impressionnant », souligne Robert Hakim qui agit à titre de producteur délégué du festival. « Je fais le lien entre l'équipe de ComediHa ! et les fournisseurs d'ici. ComediHa ! fait affaire avec des fournisseurs saguenéens. Beaucoup de gens d'ici travaillent sur le festival. Ils ont beaucoup de respect pour les gens d'ici. C'est un point important », souligne-t-il.

Ce dernier confirme que l'équipe est à l'ouvrage depuis dimanche pour donner vie au village ComediHa !

« Tout est fait dans le souci du détail. J'ai rarement vu ça. Ils arrivent avec des plans 3D. Chaque chose est à sa place ».