Cathleen Rouleau se dévoile

Le temps où plusieurs des quelque 250 spectateurs réunis sous le chapiteau du festival ComediHa! jeudi ignoraient tout de Cathleen Rouleau est maintenant révolu. L'humoriste a servi un spectacle de 45 minutes suscitant les rires et faisant en sorte qu'ils auront dorénavant bien plus qu'un visage en tête lorsque son nom sera évoqué.

Une scène, un micro, une humoriste et un public prêt à s'amuser et à faire de nouvelles découvertes. Tout était en place pour que le premier spectacle officiel de la première édition du festival ComediHa! Saguenay se passe dans le plaisir.

D'entrée de jeu, la diplômée de l'École nationale de l'humour a demandé au public qui ne la connaissait pas de se manifester par applaudissements.

Plusieurs ont répondu à sa demande en frappant dans leurs mains, une situation qui n'a pas semblé déstabiliser l'humoriste le moins du monde.

La rencontre entre un humoriste et un nouveau public. Voilà ce que permet le festival du rire.

Jeudi soir, Cathleen Rouleau montait sur scène dans le cadre d'un spectacle intitulé À 3/4 d'heure du succès. Le concept est simple; on offre à des humoristes qui sont tout près d'avoir leur premier one man show de faire découvrir 45 minutes de leur matériel. C'est le genre de proposition où le public sort gagnant. Il n'a droit qu'au meilleur.

Cathleen Rouleau a souligné à maintes reprises son bonheur d'être sur la scène aménagée sur la Zone portuaire de Chicoutimi.

Devant un public réceptif, elle a parlé de la famille, des relations frères soeur, de son premier ''kick'' et... de fissure anale.

Cathleen Rouleau peut amener le public n'importe où. Avec son air inoffensif, elle surprend les spectateurs avec une dose d'audace et d'effronterie.

«Vas-tu mourir?» a-t-elle demandé à un spectateur qui toussait beaucoup. «S'il te plaît, fais-le, ça serait tellement une belle anecdote!», a-t-elle lancé suscitant les rires.

Le public a pu voir Cathleen Rouleau à la télévision, notamment comme animatrice du Show Parallèle à Musique Plus, comme chroniqueuse à Sucré Salé, Cap sur l'été et Cliptoman, à titre de panelliste à Atomes Crochus et de comédienne dans LOL:-) et plusieurs publicités.

C'est toutefois sur une scène qu'il risque de la voir de plus en plus souvent, ce que tendent à démontrer sa participation à de nombreux festivals autant au Québec qu'en Europe ainsi que la réaction du public de Saguenay.