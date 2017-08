Place aux Grandes Veillées

Anne-Marie Gravel

Le Quotidien Le festival Les Grandes Veillées de La Baie propose un mélange de nouveautés et de retours pour sa 11e édition dont les premières notes se feront entendre vendredi soir. La musique « trad » sera à l'honneur en soirée, bien sûr, mais l'organisation maximise également ses après-midis afin d'offrir une programmation encore plus complète aux festivaliers qui, cette année, seront regroupés dans un secteur plus délimité du centre-ville baieriverain.

Les soirées seront animées au centre-ville de La Baie du 25 au 27 août. Le festival de musique et culture traditionnelles revient avec ses spectacles colorés. « Cette année, on a concocté une programmation plus osée avec la présence de Mélisande qui propose de l'électrotrad et Kitchen Party et Violon Vert qui sortent de l'ordinaire », affirme Sophie Bouchard, responsable de la programmation et des communications.

Agrandir Kitchen Party sera aux Grandes Veillées samedi soir à 19 h 30. Photo courtoisie

Agrandir Le duo de gigue En 2 Temps sera en spectacle samedi, à 14 h et à 15 h 30. Photo courtoisie