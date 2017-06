Le roi de l'Anse-Saint-Jean

Né en 1951 au Saguenay (Québec), Denys Tremblay est un artiste transdisciplinaire, un des premiers penseurs du périphérisme et l'inventeur du «really-made». Professeur émérite, il vit et travaille habituellement dans sa région natale. Huitième et dernier enfant d'un père ébéniste et industriel qui a été maire de sa petite ville, Denys Tremblay poursuit une formation artistique à l'Université Laval de Québec, puis à Londres, au Goldsmith College de l'University of London, grâce à une bourse obtenue du gouvernement québécois. À son retour au Canada, il devient professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi à l'âge de 26 ans. Il a fait un doctorat en arts plastiques sous la direction de Frank Popper en 1987 à Paris. Très impliqué dans sa région natale, sa contribution à la vie artistique canadienne est multiforme et novatrice autant sur le plan intellectuel qu'au niveau de la pratique artistique. La cohérence de sa démarche, patiemment construite, frappe tous les observateurs.