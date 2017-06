Le charme méconnu de l'orgue

Ceux qui n'ont jamais assisté à un concert d'orgue à la cathédrale de Chicoutimi se privent d'un plaisir rare, celui d'entendre un instrument exceptionnel dans un contexte différent de celui des célébrations religieuses. En prime, une caméra permet de voir travailler les interprètes installés au jubé et il n'y a pas de prix d'entrée. Depuis la création de cette série estivale, il y a 27 ans, on passe le chapeau - ou plutôt le panier de la quête - afin de recueillir des dons.

Chacun des cinq rendez-vous de la saison attire des centaines de mélomanes, parmi lesquels on remarque un élégant mélange de touristes et d'habitués. Même pour ceux-ci, toutefois, il y a eu une première fois. Et pour plusieurs, elle a donné lieu à une révélation qui ne tient pas juste à la beauté des vitraux lorsqu'à 20 h, ils baignent dans la lumière du soleil couchant.

« Il y a ce mythe voulant que l'orgue, ce soit sévère. On pense à l'église, à la mortalité, alors qu'il offre tant de possibilités que les gens peuvent découvrir. Après tout, un instrument comme le nôtre représente une oeuvre d'art. Il a été conçu en fonction du bâtiment où on l'a installé et permet d'aborder tous les répertoires », fait valoir Céline Fortin, elle-même organiste à la cathédrale et responsable de la programmation depuis des lunes.

Chaque saison, elle propose différents jumelages, histoire de montrer comment l'orgue fait bon ménage avec une large palette d'instruments. L'un d'eux est la voix et, comme le veut la tradition, c'est avec le Choeur de la cathédrale, dirigé par Céline Perreault, que débutera la série. Céline Fortin exécutera des oeuvres en solo, notamment des pièces de Gabriel Pierné et Alexandre Guilmant faisant ressortir le caractère romantique du Casavant acquis il y a presque 100 ans.

Le choeur, lui, offrira le Stabat Mater de Schubert, deux compositions de Mozart, l'Ave Maria de Tomas Luis de Victoria, un Bruckner et un titre d'Orlando de Lasso. « Il y aura 18 chanteurs et je les trouve généreux de prolonger leur saison pour participer à ce concert. Ils ont travaillé tous les dimanches, en effet, et on est avancés dans l'été », note la musicienne, qui les accueillera le 27 juin.

Un retour apprécié

Une semaine plus tard, soit le 4 juillet, la mezzo-soprano originaire de Chambord, Ariane Girard, se pointera en compagnie de l'organiste montréalais François Zeitouni. Au menu, entre autres, signalons la Prière pour la paix de Poulenc, ainsi qu'une oeuvre de Bach qui sera livrée en duo. Le musicien rendra aussi hommage à son professeur, Raymond Daveluy, décédé récemment, en interprétant le Largo de sa Sonate no. 2.

Une autre tradition estivale tient à la présentation d'un concert en solo, une responsabilité confiée à un vétéran de la série, Marc D'Anjou. « Je lui ai demandé de faire un "greatest hits" de l'orgue et il a accepté avec plaisir. Il y aura la Toccate en ré mineur de Bach, du Widor et la finale de la Symphonie no. 1 de Vierne, entre autres choses. L'instrument sera mis en évidence », assure Céline Fortin, qui attend son collègue le 11 juillet.

Un maillage toujours apprécié est celui de l'orgue et de la trompette, ainsi que le constateront ceux qui entendront Catherine Todorovski et Duncan Campbell le 18 juillet. Le programme ménage une place de choix au répertoire baroque, comme l'illustre la présence de compositions telles le Concerto opus 4 de Vivaldi, le Prélude du Te Deum de Charpentier et un extrait du Messie de Haendel.

Le 25 juillet, enfin, marquera le retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean de la violoniste Manuela Milani, une ancienne étudiante du Conservatoire de musique de Chicoutimi. Elle fera équipe avec l'organiste Raymond Perrin, qui a déjà fréquenté le Casavant de la cathédrale. « Manuela fait partie de l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa, tout en se signalant en tant que chambriste. C'est une belle et bonne musicienne. Je serai contente de la revoir », affirme Céline Fortin.