Du soutien pour trois cinéastes d'ici

« On a vu toutes sortes de projets, des documentaires, des webséries, des vidéos d'art, des fictions. On accepte tous les genres. Plusieurs cinéastes du Saguenay-Lac-Saint-Jean déposent un jour ou l'autre un projet », affirme Claudia Chabot qui souligne que le programme a notamment soutenu la websérie L'usine et ma vilaine mémoire de 9 ans , de Philippe Belley, en nomination dans la catégorie Meilleure émission ou série originale produite pour les médias numériques, volet documentaire, aux prochains Gémeaux.

Chaque cinéaste aura droit à un cachet d'artiste de 1500 $, en plus de 15 000 $ en services (accès à de l'équipement, à un studio d'enregistrement ainsi qu'une aide à la scénarisation) pour le tournage et la réalisation de son projet.

Henri Normand prépare un documentaire sur la mémoire tourné à Petit-Saguenay. Le projet intitulé Les artisans de la mémoire sera prêt à être présenté en 2020.

« Je fais un documentaire sur Petit-Saguenay, sur l'influence des artisans et de l'industrie culturelle sur la revitalisation du village », décrit-il. Pour se faire, le cinéaste suit sur une longue période le luthier Benoît Lavoie, ainsi que les cousins Didier et David Gaudreault, des Ateliers Bois de Fer, respectivement ébéniste et forgeron. Il s'agit du second projet de Henri Normand, mais de son premier qui bénéficie d'une aide.

« C'est un gros support technique. Ça rend le projet réalisable puisque ça me donne accès à de l'équipement de pointe, ce qui permet de rencontrer les standards de distribution à l'international », assure celui qui souligne que la présence de La bande Sonimage est d'une grande importance. « Plus il se fait de films ici, plus on gagne en crédibilité et en notoriété. Ça aide à aller de l'avant et à développer l'industrie cinématographique », assure-t-il.