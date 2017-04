Sébastien Pilote vient tourner à Saguenay

Sébastien Pilote tournera son troisième long métrage à Saguenay en mai et juin prochain. La disparition des lucioles , film bénéficiant d'un budget de plus de 3 M $, mettra en vedette les acteurs Karelle Tremblay, François Papineau, Luc Picard et Pierre-Luc Brillant.

Le film est produit par l'ACPAV, l'Association coopérative de productions audiovisuelles, qui a notamment produit Le démantèlement et Le vendeur , mais aussi la série des Elvis Gratton de Pierre Falardeau, Ce qu'il faut pour vivre de Benoît Pilon, L'Erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Monderie et La Neuvaine de Bernard Émond.

« C'est une comédie dramatique. C'est un peu une nouvelle facette de mon travail. C'est plus sexy, plus rock'n roll que mes autres films, avec une touche d'humour. Juste le fait que le personnage soit une jeune fille de 17 ans, c'est autre chose », assure celui qui tournera également à une période de l'année avec laquelle il n'est pas familier.

Sébastien Pilote a confié le rôle principal de son film à Karelle Tremblay ( Unité 9 , Jérémie ). « C'est probablement l'actrice la plus intéressante de sa génération », estime-t-il. Elle sera appuyée d'une équipe de comédiens notamment composée de Luc Picard ( L'Audition , Babine , Chartrand et Simone ), Pierre-Luc Brillant ( Au secours de Béatrice , C.R.A.Z.Y. ) et François Papineau ( Unité 9 , En thérapie ).

Le cinéaste tenait à tourner son film ici, et ce, malgré les coûts supplémentaires que ça engendre. « Ça fait beaucoup de monde à loger et nourrir. Plusieurs personnes arrivent même plusieurs semaines à l'avance. Même si c'est plus cher de tourner ici, puisque toute l'équipe doit se déplacer, je tenais à le faire. Ça engendrera des retombées importantes, affirme celui qui essaie aussi de recourir au service de personnes de la région. J'essaie, mais ce sont des métiers tellement spécialisés, ce n'est pas évident de trouver une équipe ici. »

Entre 30 et 40 techniciens en provenance de Montréal et toute une équipe d'acteurs devront s'installer à Saguenay pour les besoins du film.

Après avoir tourné Le vendeur et Le démantèlement au Lac-Saint-Jean, le cinéaste Sébastien Pilote s'installe à Saguenay avec toute une équipe pour tourner son troisième long métrage. La plus grande partie du film sera tournée à La Baie, mais Jonquière et Chicoutimi serviront aussi de plateaux de tournage.

Le Bureau du cinéma de Saguenay se réjouit du tournage d'un premier long métrage complet à Saguenay.

« Ça fait deux longs métrages tournés à Saguenay la même année. Junior majeur, la suite de Pee-wee 3D : l'hiver qui a changé ma vie est tourné en partie ici, et là le troisième long métrage de Sébastien Pilote. On est fiers d'accueillir ces deux films. On est fiers que ce soit un gars de chez nous qui tourne un premier film complet ici », affirme Ruth Vandal, directrice aux communications et au marketing de Promotion Saguenay et responsable du Bureau du cinéma de Saguenay. « Ça nous permet d'amener chez nous des gens d'ailleurs. Ça représente des retombées importantes. C'est gros. On parle de 30 à 40 personnes qui ont besoin d'hébergement et de se nourrir. Certains membres de l'équipe sont même déjà installés depuis plusieurs jours », signale-t-elle.

Le Bureau du cinéma de Saguenay veille à faciliter le travail de l'équipe de tournage. « Le Bureau du cinéma est là pour soutenir les tournages. On est la ressource en région, autant pour trouver les lieux de tournage que pour mettre l'équipe en contact avec les bonnes personnes, ou encore faire le lien avec la Ville pour les demandes de permission de fermeture de rues par exemple. Notre but est d'offrir une expérience agréable et de montrer que tourner en région, c'est facile et agréable. »

Ruth Vandal affirme qu'un certain intérêt pour les tournages en région se fait sentir. « Ça bouge. On reçoit plusieurs demandes ces temps-ci. On sent un intérêt accru. »

Le Bureau du cinéma de Saguenay a récemment été approché pour le tournage d'un film étranger à l'automne 2017. Un projet de long métrage québécois est aussi envisagé pour 2018.

« En 2016, on a cumulé 261 jours de tournage à Saguenay. On est très fiers de ce chiffre, qui est même conservateur. En 2016, il n'y a pas eu de long métrage. Nos cinéastes d'ici qui ont fait du court et du moyen métrage roulent beaucoup. Et les chiffres devraient être encore plus importants en 2017. »