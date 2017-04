 Marie-Thérèse Fortin propose La liste de mes envies 

Marie-Chantal Perron porte la pièce sur ses épaules. Marie-Thérèse Fortin tenait à lui offrir le meilleur environnement possible. « C'était la première fois que je la dirigeais. C'était important pour moi qu'il y ait des gens qu'elle aime autour d'elle. Les deux comédiennes qui campent ses amies jumelles, Tammy Verge et Anick Lemay, sont des copines à elle. On croit vraiment qu'elles sont jumelles. Elles forment une sorte de fratrie », assure celle qui se dissocie de son rôle de comédienne pour diriger des acteurs. « Je m'efforce de ne pas jouer à leur place, autrement, ce serait terrible. Il faut que l'acteur ou l'actrice trouve en lui le vrai chemin qui est le sien. »

« Le projet était déjà porté par Marie-Chantal Perron. J'ai lu le roman, j'ai lu la première adaptation de Maryse Warda. On a ensuite travaillé conjointement, on a remanié le tout en cours de route. C'est assez délicat le passage d'un livre à la scène. Quand on adapte un roman, il y a ce qui arrive aux personnages, mais il y a aussi toutes les considérations de l'auteur qu'il faut faire ressentir. »

La série Mémoires vives prendra fin l'automne prochain. Avec elle, le personnage de Claire Hamelin que Marie-Thérèse Fortin campe depuis des années disparaîtra. La séparation risque d'être difficile pour la comédienne et toute l'équipe. Mais Marie-Thérèse Fortin se console. D'autres beaux projets sont à venir, notamment celui de jouer un solo sur les planches, un désir qu'elle caresse depuis des décennies.

Marie-Thérèse Fortin s'estime privilégiée. Celle qui joue autant sur les planches qu'à l'écran cumule les rôles depuis 35 ans.

Aujourd'hui, elle se prépare à concrétiser un grand projet de carrière. Elle proposera La détresse et l'enchantement, un texte de Gabrielle Roy mis en scène par Olivier Kemeid. L'autobiographie de la romancière a été publiée un an après la mort de son auteure.

« Ce solo, c'est la grande affaire de ma vie. C'est un projet que je traîne depuis presque 30 ans. J'ai fait plusieurs versions de ce projet-là. Je suis très chanceuse que ça se concrétise », affirme-t-elle.

Plusieurs années se sont écoulées avant que le projet prenne forme, mais la comédienne estime que le temps a joué en sa faveur. « Je me sens mieux armée maintenant pour le faire, je me sens plus mûre. Gabrielle Roy avait environ l'âge que j'ai maintenant quand elle a écrit ce livre. C'est une grosse affaire. Je me sens comme une espèce de responsabilité de mémoire. L'hommage posthume de cette femme me bouleverse. »

La pièce sera présentée au Théâtre du Nouveau Monde et au Trident en 2018.

En attendant, la comédienne tourne actuellement les derniers épisodes de Mémoires vives qui seront diffusés l'automne prochain. Il s'agit de la fin d'une histoire qui dure depuis 2012.

« C'est à partir du moment où on dit que ça va finir qu'on prend la pleine mesure de la place que ça prend dans notre vie et dans notre coeur. Des liens très forts se sont développés avec les membres de l'équipe. On vit de grands moments d'intimité pendant des années et du jour au lendemain, il faut couper le fil. C'est très dur », assure celle qui a beaucoup aimé camper Claire Hamelin. « C'est un personnage très en contrôle, une femme très forte, ouverte. Elle a été mise à l'épreuve pas mal. »

La comédienne sera également de retour dans le rôle de Monique dans Boomerang, un autre projet qui lui fait plaisir.