Guylaine Tanguay séduit 500 spectateurs

Le spectacle qui avait lieu en soirée rendait hommage aux grands noms du country. De Hank Williams jusqu'à Johnny Cash en passant par Dolly Parton, Patsy Cline, Kenny Rogers et plusieurs autres, Guylaine Tanguay et son acolyte Carol Renaud ont transporté le public dans leur univers. Ils n'ont surtout pas oublié les vedettes country du Québec, en interprétant les plus grands succès de Willie Lamothe, Patrick Norman et Renée Martel, pour ne nommer que ceux-là.

Le public a donc pu apprécier plusieurs tableaux musicaux reprenant les plus grands succès qui ont marqué des décennies de musique country, des années 40 à aujourd'hui.

Jeannoise d'origine, Guylaine Tanguay était certainement contente de remettre les pieds dans sa région natale. Bien connue à l'échelle provinciale, elle est aujourd'hui l'artiste la plus populaire dans les festivals de la province.

Son nom circule même jusqu'à Nashville, capitale mondiale de la musique country, où elle a récemment enregistré quelques chansons originales.

Guylaine Tanguay sera de retour en terre jeannoise cet été, alors qu'elle sera en spectacle à Saint-François-de-Sales le 1er juillet à l'église de la municipalité et le lendemain à La Doré, pour le Festival du camionneur. Entre temps, elle s'arrêtera aux quatre coins du Québec pour une série de spectacles.