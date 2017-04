 Jacob Lehmann, homme du pays | La Fabrique culturelle 

Cette semaine, l'équipe de Télé-Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean nous propose un portrait vidéo de Jacob Lehmann réalisé au printemps dernier dans lequel il parle de son amour de la terre et raconte quelques souvenirs de son enfance vécue à Valbert, un hameau du Jura suisse. Le cultivateur a quitté son pays en 1983 pour s'installer avec sa famille à Hébertville au Lac-Saint-Jean. Ensemble, ils y ont créé un milieu de vie durable où la production artisanale a permis au paysan et à sa famille de vivre de la transformation du lait.

La fromagerie Lehmann

La production artisanale, c'est une philosophie, un mode de vie. Amoureux de la terre, Marie et Jacob Lehmann arrivent dans leur région d'adoption au lac St-Jean en 1983. Trois de leurs enfants, Sem, Isaban et Léa, partagent cet amour au point de donner naissance à la fromagerie Lehmann en 2001.

Une recette griffonnée sur un bout de papier par la mère de Jacob sert à fabriquer leurs premiers fromages. Aujourd'hui, les Lehmann transforment le lait de leur petit troupeau de Suisse Brune dans une région qui se distingue par sa qualité herbagère, son climat frais et la fertilité de son terroir.

La ferme

Soucieux de l'animal et de sa pâture, la ferme n'utilise ni OGM, ni pesticides ou engrais chimiques. On mise sur une grande variété de plantes fourragères pour nourrir sainement les bêtes au pâturage en été. En hiver, on les nourrit au foin et aux céréales produites sur la ferme.

La vache Brune est la plus ancienne race laitière. Elle se distingue par ses facultés à transformer l'herbe et le foin en un lait des plus riches. Au fil des siècles et encore aujourd'hui, cette vache de montagne a su faire sa marque pour son rendement fromager de haut niveau.

(Source : Fromagerie Lehmann) La vidéo aussi en ligne sur la Fabrique culturelle fait partie de la série « Les enracinés » disponible ici : http://www.lafabriqueculturelle.tv/webseries/255/les-enracines