 Les Ateliers Bois de Fer s'installent à Petit-Saguenay 

Quatre ans après la naissance des Ateliers Bois de Fer, l'entreprise demeure un secret bien gardé, préservé intact par l'intimité des bucoliques vallons de Petit-Saguenay. Ce n'est cependant qu'une question de temps avant que les créations de la compagnie fondée par Didier et David Gaudreault, spécialisée dans la fabrication de tables et de bancs en bois massif, deviennent légion.

C'est du moins ce que souhaitent Didier, l'ébéniste, et David, le forgeron, qui travaillent très fort pour faire connaître la marque et faire tomber les barrières. Autrefois établis dans le rang Saint-Louis, ils ont récemment acquis l'ancienne coop de Petit-Saguenay, sur la route régionale, pour en faire un atelier-boutique. Fils du village, les cousins sont bien fiers de dire qu'ils forment la quatrième génération de leur famille à travailler et à vivre dans la localité de 650 âmes, sise entre L'Anse-Saint-Jean et Sagard.

C'est d'ailleurs en ses terres natales que le duo a trouvé l'inspiration qu'il lui fallait pour créer des pièces uniques, qui évoquent à la fois la rusticité de la campagne et l'urbanité de la ville. Les habiletés de l'un, mariées aux talents de l'autre, forment la genèse d'un maillage fabuleux. C'est l'union de deux matériaux nobles et polyvalents, le bois et le fer, pour en faire des meubles qui ont de la gueule et qui évoquent, chacun à sa manière, le terroir saguenois. Aux planches planées, sablées, collées et vernies par Didier s'ajoutent les ornements métalliques forgés à la main par David, la plupart du temps des volutes aux rondeurs chaleureuses.

« Je suis assez classique. J'aime le style plus européen. J'aime quand l'objet a une valeur qui n'est pas seulement monétaire et que tu peux voir qu'il y a tout un travail d'artisan derrière ça », relève David Gaudreault, l'un des rares passionnés de la forge en région. S'il confesse son penchant pour les enroulements en spirale, David crée aussi des pièces plus angulaires pour un look s'apparentant davantage au style contemporain.

Valoriser la ressource locale

L'acquisition de la coop a représenté un jalon important pour les fondateurs des Ateliers Bois de Fer. Les artisans entrepreneurs auraient bien aimé poursuivre leurs activités sur les terres ancestrales, mais ils se sont vite rendu compte de l'importance de bénéficier d'une vitrine pour leurs produits. Le fait de séparer l'atelier de leur lieu de résidence donnait aussi un caractère plus officiel à l'entreprise, en plus de propulser Les Ateliers Bois de Fer en plein dans le trafic touristique. Les deux propriétaires se retroussent donc les manches en vue de la période estivale qui s'annonce et entendent profiter de la manne.

La restauration complète de l'ancienne épicerie, cédée aux artisans à un prix dérisoire par la municipalité, à condition qu'ils en fassent quelque chose d'exceptionnel, représente pour eux de l'argent en banque. Car en descendant la pente qui mène à l'entrée du village, les automobilistes qui circulent sur la route 170 en provenance de Saguenay ne pourront faire fi de l'immeuble tape à l'oeil. Le revêtement extérieur, un brin défraîchi, a été arraché, pour faire place aux charmes du bois. Les rénovations intérieures ont laissé, dans leur sillage, une agréable odeur ligneuse. Reste maintenant à hisser une enseigne devant le commerce en guise de touche finale.

« On aurait pu mettre du clabord partout, mais on voulait être constants dans notre démarche. La valorisation de la ressource locale, principalement l'érable et le merisier, c'est à la base de notre concept et c'est une valeur qu'on veut projeter », signale David Gaudreault.