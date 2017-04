La destruction annoncée de Chicoutimi

Daniel Coté

COMMENTAIRE - PLACE PUBLIQUE / Si vous possédez une maison à Chicoutimi, contactez votre assureur et demandez-lui si vous êtes couverts contre les catastrophes générées par la littérature. On ne parle pas ici des mauvais romans, ni des traductions «made in France» où fleurissent les emprunts aux modes langagières du moment. Ce dont il est question, c'est d'une destruction totale et définitive, celle qu'annonce Kevin Lambert dans son premier ouvrage, Tu aimeras ce que tu as tué.