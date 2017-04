Retour du théâtre d'été à la Dam-en-Terre

Le théâtre d'été sera de retour à la Dam-en-Terre. Le centre de villégiature et le Théâtre Dream Team s'unissent pour une cinquième saison afin de présenter une pièce estivale. La comédie Les meilleurs amis du monde sera jouée à 42 reprises à compter du 30 juin.

Le succès des pièces Le dîner de cons et Le Gai mariage a convaincu le centre de villégiature de renouveler la collaboration avec le Théâtre Dream Team.

Cet été, c'est Les meilleurs amis du monde, un classique du théâtre d'été, qui sera proposé au public. «C'est l'histoire d'un couple qui va rejoindre un autre couple d'amis à la campagne. En route, une fausse manoeuvre fait en sorte que le cellulaire du couple appelle chez les amis en question. Ceux-ci entendent tout ce qui se dit dans la voiture. Les propos ne sont pas toujours gentils envers les amis. Mais une fois arrivés, ces derniers font comme si de rien n'était afin de voir à quel point leurs amis sont hypocrites», raconte Virginie Brisson, directrice générale du centre de villégiature, qui promet bien des rires cet été encore.

Le texte de Carole Greep a été adapté par Jean-Denis Beaudoin. La mise en scène a été confiée à Véronique Côté et la direction artistique à Emmanuel Bédard.

La production de Théâtre Dream Team réunit sur scène les comédiens Ariane Bellavance-Fafard, Simon Lepage, Marianne Marceau et Nicolas Létourneau. Ce dernier en est d'ailleurs à sa cinquième présence sur la scène de la Dam-en-Terre. Il a campé François Pignon dans Le dîner de cons, le garagiste de Poison d'avril, l'acteur raté dans Le Gai mariage et l'avocat, rôle principal de Hier est un autre jour.

Pour le centre de villégiature, l'association avec le Théâtre Dream Team est une formule gagnante.

«Quand on a présenté Le dîner de cons la première année, ç'a donné le ton au créneau qu'on voulait occuper. On veut que les gens viennent s'amuser, qu'ils mettent leur cerveau à ''off''. C'est du vrai théâtre d'été qu'on présente.»

L'offre plaît au public de la salle qui peut accueillir quelque 230 personnes.

«Notre meilleure année, nous l'avons connue avec la pièce Le Gay mariage. Cet été-là, nous avons reçu 7300 spectateurs. C'est très bien pour un théâtre d'été en région», estime Virginie Brisson. Les 42 représentations sont prévues entre le 30 juin et le 26 août. La pièce est aussi offerte en formule souper-spectacle et en combinaison avec les différentes activités proposées à la Dam-en-Terre.

Les billets sont actuellement en vente. Il est possible de se les procurer en téléphonant au Centre de villégiature Dam-en-Terre au 418-668-3016, ou via le réseau Réservatech.