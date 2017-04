 Festirame: Piché et Lapointe comme têtes d'affiche 

Éric Lapointe et Paul Piché sont au nombre des têtes d'affiche qui casseront la baraque à l'occasion de la 44e édition de Festirame, sans oublier le retour de la Grande nuit d'Alma.

L'événement, dont la programmation a été dévoilée en grande pompe, mardi, aura lieu du 8 au 16 juillet. Cette année, l'organisation des fêtes du 150e anniversaire d'Alma se joindra aux célébrations en présentant une édition revampée de la Grande nuit d'Alma, une veillée qui a connu ses lettres de noblesse dans les années 70.

Faisant des vagues ici et ailleurs, le groupe hip-hop électro Radio Radio sera sur les planches de la Place Festivalma le 8 juillet. Plus tard dans la soirée, DJ Champion effectuera un retour en grand, trois ans après la sortie de son plus récent album.

Les talents locaux seront mis en vitrine le 9 juillet. L'Almatois François Lachance foulera d'abord les planches. Les artistes de l'école de formation musicale d'Alma charmeront ensuite le public par leur musique des années 80-90.

Vingt ans après leur entrée fracassante dans l'industrie de la musique québécoise et plus de dix ans après la dissolution du groupe, La Chicane sera de retour sur scène le lundi 10 juillet. Le lendemain, les fans de Jonathan Roy seront servis à souhait puisqu'il sera en terre almatoise à compter de 21 h. Sa prestation sera suivie de King Melrose.

Toujours dans le registre des spectacles, place à l'humour le mercredi 12 juillet avec Derrick Frenette et Philippe Bond.

Round the clock sera sur scène le lendemain pour servir un répertoire de succès pour tous les âges. Déjà reconnu pour sa fougue, son énergie et son incomparable capacité à faire lever les foules, Bodh'aktan assurera la seconde partie de la soirée.

Rocker dans l'âme et coach à l'émission La Voix, ce n'est nul autre qu'Éric Lapointe qui marquera la soirée du 14 juillet avec la présentation de son spectacle estival. Une soirée déchaînée attend la population. Ce sera Mathieu Provençal qui assurera la première partie, lui qui a fait partie de l'équipe Lapointe à La Voix.

Le très populaire Paul Piché présentera son spectacle 40 printemps le samedi 15 juillet. Sur scène, il sera accompagné d'une brochette d'invités de renoms, tels Laurence Jalbert, Vincent Vallières, Patrice Michaud et Koriass.

Sports et famille

Festirame débutera le 8 juillet avec le Marathon Proco. La course familiale Gagne ta santé sera à l'affiche le dimanche. Il ne faudra pas manquer le 2e Défi bateaux-dragons du 15 juillet, dans le bassin Saint-Georges.

Au cours de la semaine, plusieurs activités familiales se dérouleront au Centre Mario-Tremblay, avec des structures gonflables, du maquillage et de l'animation. Un spectacle musical avec Mélou est aussi au menu.

Les passeports sont présentement en vente au coût de 20 $.