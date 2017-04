Styx de retour à Chicoutimi le 27 août

Les amateurs de bon vieux rock seront servis alors que la formation de six membres fondée en 1972 fera un arrêt dans le cadre d'une tournée nord-américaine. La veille, ils seront à la Compétition de tir et d'accélération de camions de Saint-Joseph-de-Beauce, après des passages à Trois-Rivières et Pointe-Claire.

« C'est toute une chance d'avoir ce groupe-là. C'est un an de démarchage », a révélé Claudine Bourdages, directrice de la programmation et du marketing à Diffusion Saguenay.

Styx compte plusieurs grands succès, dont Come Sail Away, Mr Roboto, Babe, Lady, Suite Madame Blue et plusieurs autres.

4000 places

Il s'agira d'un rare spectacle rock au Centre Georges-Vézina, alors que Bryan Adams et Simple Plan étaient venus en 2012. Depuis, le Cirque du Soleil et Star Académie ont occupé l'édifice de la rue Bégin.

« Ça prend le bon spectacle pour entrer au Centre Georges-Vézina. C'est difficile d'attirer des vedettes internationales dans la région », a-t-elle indiqué, se disant confiante de vendre les quelque 4000 billets.

La prévente pour les détenteurs de la carte Premières loges et les membres du fan-club de Styx se déroulera à compter de mercredi matin 8 h. La vente régulière aura lieu dès le lendemain à la même heure. Les billets avec siège réservé seront vendus au prix unique de 55 $, peu importe qu'ils soient sur le parterre ou dans les gradins. « On le fait très rarement d'avoir des prix différents. On essaie de trouver un juste équilibre. Styx voulait qu'il y ait des billets plus chers, mais c'est moins dans notre culture. De toute façon, c'est un aréna où on voit bien de partout », a-t-elle justifié.

Depuis leur dernière présence au début du millénaire, les fans de Styx ont eu droit à des visites de Dennis DeYoung en 2006, 2007 et 2011. Le chanteur a quitté le groupe pour la dernière fois en 1999.

Les membres actuels sont James « JY » Young (chant, guitare), Tommy Shaw (chant, guitare), Chuck Panozzo (basse, chant), Todd Sucherman (batterie, percussions), Lawrence Gowan (chant, clavier) et Ricky Phillips (basse, guitare, chant). Young, Panozzo et Shaw sont des membres de la première heure.