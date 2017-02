Les deux faces d'Elixir de Gumbo

Oui, il est capable de produire les mêmes sortilèges que le Québec Redneck Bluegrass, une formation à laquelle le chanteur Dylan Perron a déjà été associé. Au Festival de la chanson de Tadoussac, par exemple, on l'a vu faire slammer des dizaines de jeunes, aux alentours de minuit, sur des pièces de Gilles Vigneault qui n'auraient pas passé le test antidopage. De telles folies font toujours partie de son coffre d'outils, mais l'éventail de ses compétences est plus large.

S'appuyant sur la facture de l'album sorti en novembre, le fait que les chansons tranquilles ont été regroupées au début, suivies par les plus débridées, Dylan Perron revendique le droit de montrer ces deux facettes de la personnalité d'Elixir de Gumbo. « On commence les spectacles en présentant des ballades. Quand ça écoute, on en fait d'autres et quand le monde s'en contrecrisse, on fait des tounes de party », explique l'Abitibien.

Lui et ses camarades sont à l'aise avec le comportement des gens, même si le soin apporté à la confection des textes du nouvel opus trahit un désir de toucher leur esprit, pas juste de les faire taper du pied. « Les textes du premier disque étaient peu travaillés, mais après, je me suis dit qu'on nous écouterait davantage, vu qu'on a gagné aux Francouvertes. J'ai donc écrit ceux du Beau piège en faisant plus attention », confie Dylan Perron.

Le groupe rejoint un public jeune avec ses chansons où le folk et de subtiles touches de jazz cohabitent avec le bluegrass. On utilise également l'étiquette folk sale pour caractériser sa musique, ce qui correspond au sillon que le Québec Redneck a creusé avec tant de succès. « Il y a eu une mise à niveau, au Québec, puisque cette approche marchait ailleurs. Par le propos, ça rejoint une certaine jeunesse. Ç'a produit une vague et on reste sur les vapeurs de ça », analyse le chanteur.

La vague en question est particulièrement forte dans les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on se sent plus proche de l'imaginaire porté par Elixir de Gumbo. À Montréal, en revanche, c'est le carême à longueur d'année. Hormis la victoire aux Francouvertes, il ne s'est pas passé grand-chose. « L'industrie n'a jamais embarqué », résume Dylan Perron.