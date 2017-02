Québec accueillera la licorne de Mathieu Valade

Un artiste de Chicoutimi, Mathieu Valade, ajoutera une touche de mystère et de poésie à l'une des intersections les plus fréquentées de la Vieille Capitale. Invité à participer au volet extérieur de Manif d'art-La biennale de Québec, un événement qui se déroulera du 18 février au 14 mai, il a créé une sculpture représentant une licorne, laquelle se dressera à l'angle de la Grande-Allée et de la rue Cartier.

Lors de la visite du journal aux Ateliers TouTTout, il y a quelques jours, la créature fantastique faisait déjà illusion. De la même taille qu'un cheval, dont elle épouse la forme, la licorne se tenait bien droite et affichait une blancheur immaculée. Seules quelques parties du corps portaient la marque des jets de peinture noire vaporisés sur le revêtement en peluche.

La sculpture était complétée par une magnifique corne au fini nacré, ce qui laissait transparaître une palette de couleurs très douces. « J'ai déjà vu une corne de narval et celle de la licorne est, elle aussi, torsadée. Quant à l'intérieur du corps, il est fait de styromousse et provient d'une entreprise américaine spécialisée dans la taxidermie. L'ensemble pèse autour de 80 livres », précise Mathieu Valade.

Intitulée Mythe et évidence, l'oeuvre sera placée sur un socle fabriqué dans un atelier de Québec. Pour la protéger des éléments, mais aussi pour se mouler à la démarche artistique du Saguenéen, un cube de verre dépoli enveloppera l'animal. On le verra, mais pas avec autant de netteté que sur la photographie qui accompagne cet article.

« Ce sera une image en basse définition, en quelque sorte. Comme je traverse une période où j'aime présenter des objets effacés, les gens qui observeront la sculpture devront solliciter leur imagination afin de compléter l'image. Derrière cette approche, il y a l'idée de la magie, de la féérie et du mythe », fait remarquer Mathieu Valade.

C'est l'été dernier que le Saguenéen a été invité à créer une oeuvre extérieure. Heureux d'apprendre qu'on lui avait confié une intersection achalandée, située dans l'un des plus beaux quartiers de la ville, il a transmis sa proposition une semaine plus tard et elle a été acceptée. « Ça me fait vraiment plaisir de produire une sculpture qui sera vue par beaucoup de gens. J'aime faire circuler mon art et susciter un dialogue », énonce l'artiste.

Sa licorne élira domicile sur le site de la Maison Henry-Stuart, un charmant cottage construit en 1849. Elle sera placée le long de la rue Cartier et la tête pointera vers le nord, en direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les passants, toujours nombreux à cet endroit, pourront obtenir plus d'informations sur cette création en s'adressant à l'un des médiateurs culturels recrutés par la biennale.

À la fin de l'événement, Mythe et évidence sera soustraite à l'oeil du public. Mathieu Valade pourra en disposer à sa guise et, pour l'heure, toutes les portes sont ouvertes. « Je vais tenter de l'exposer ailleurs. Peut-être aussi qu'un millionnaire voudra l'acheter », lance d'un ton amusé celui qui, parallèlement à son parcours créatif, est professeur en art à l'Université du Québec à Chicoutimi.