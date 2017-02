Vestiges d'un rêve brisé

Pendant quelques jours encore, dans une enfilade de locaux jadis occupés par les archives de l'institution, on peut voir ce qui subsiste de l'Opéra du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cet organisme sans but lucratif a fait faillite l'automne dernier, laissant dans son sillage plusieurs cachets impayés, mais également le souvenir de productions ambitieuses: les opéras Carmen (2014), Aida (2015) et Werther (2015).

Elles s'inscrivaient dans le prolongement des spectacles créés sous le giron de l'Atelier de musique de Jonquière, une séquence heureuse marquée par un engouement sans cesse croissant. Après Didon et Enée (2009) et Lakmé (2010), proposés à la Salle Orphée, puis dans une polyvalente, il y avait eu Cavalliera rusticana (2011), La Sonnambula (2012) et Butterfly (2013), qui ont généré des foules impressionnantes à la Salle Pierrette-Gaudreault.

Trait d'union entre toutes ces productions, l'ancien directeur de l'Opéra, Alexandra Malenfant, est partagé entre la tristesse et la fierté, ainsi que le désir, encore discret, mais bien présent, de préserver le rêve que portait l'ancien organisme. Il demeure actif au sein de l'Académie de chant et musique Saguenay-Lac-Saint-Jean, nichée au rez-de-chaussée, et s'est porté acquéreur des décors et des accessoires, ainsi que du costumier rangé au sous-sol.

«Lui, je le garde. Plusieurs des costumes proviennent de ma collection personnelle, qui avait été constituée à Québec. Je les avais donnés à l'Opéra et je viens de les racheter, tout comme ceux qui ont été créés à l'époque de l'Atelier», raconte le professeur de chant, dont la passion se rallume vite au contact des vêtements et accessoires jadis portés par des interprètes.

Le voici qui sort une tunique égyptienne, une robe d'inspiration japonaise, une cape, une mantille. On dirait un enfant dans un magasin de jouets, signe que les nuages sombres qui ont plombé la dernière année commencent à se disperser. «J'ai fait un burn-out et vécu un gros deuil, une profonde tristesse, mais aujourd'hui, ça va mieux. Je suis âgé de 55 ans et je sais qu'il me reste dix ans pour refaire de l'opéra», souligne Alexandre Malenfant.

Dans l'immédiat, cependant, il doit résoudre un gros problème: la perte des plus grands locaux offerts par le Séminaire. L'institution souhaite aménager un «skate parc» et une salle de répétition destinée à un «stage band». Tout en se montrant reconnaissant pour l'hospitalité accordée dans les dernières années, le professeur de chant craint pour la suite des choses. À la mi-février, les décors, les chariots, le toréador, devront crécher ailleurs. Mais où?

«C'était bien, ici. Tout se trouvait au même endroit, y compris la salle de répétition, fait valoir Alexandre Malenfant. Le Séminaire a été gentil, mais il a besoin de ces espaces et je lance un appel à tous. Si quelqu'un pouvait prendre la relève, entreposer nos choses, ce serait apprécié.» Il est minuit moins une, cependant. Si personne ne se manifeste, un riche patrimoine, dont plusieurs éléments ont été créés à force de bras par des travailleurs bénévoles, disparaîtra corps et biens.