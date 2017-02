Caboose Band: un party pour les initiés

« L'Auberge du chien noir, on est une grande famille, et vous en faites partie », ont lancé les comédiens/chanteurs en début de soirée. Tout porte à croire qu'ils ont raison. Le public semblait prendre part à une grande fête familiale où personne ne boude son plaisir.

D'emblée, il est nécessaire de spécifier que l'auteure de ces lignes ne fait pas partie des fidèles qui suivent les aventures de la famille Trudeau depuis 15 saisons. En fait, elle n'avait même jamais entendue parler du Caboose Band. Difficile d'apprécier le spectacle à sa juste valeur lorsqu'on ne comprend pas les références aux événements et personnages imaginés par Sylvie Lussier et Pierre Poirier...

Un musicien accompagne les comédiens. Ensemble, ils parviennent à former tout un orchestre, plusieurs des acteurs se débrouillant fort bien avec plusieurs instruments. On a notamment pu voir Ariane au piano et à l'accordéon, Alex à la guitare, Ken aux percussions, Christian à la basse et Laurent au piano.

Le public a eu droit à un mélange de chansons composées pour l'album, mais aussi de reprises.

L'interprétation de Le clan clique réunissant tout le groupe dans un rap présentant l'ensemble des personnages de la série a donné lieu à un moment fort divertissant (et instructif !).

L'aisance et le plaisir contagieux de Renaud Paradis interprétant Soulman a aussi fait plaisir aux spectateurs qui ont voyagé à travers différents univers musicaux tout au long de la représentation.

Les trois filles ont aussi offert un des moments bien réussis de la soirée avec un medley composé de J'ai rencontré l'homme de ma vie, Mon mec à moi et Belleville Rendez-Vous qui mettait chaque voix en valeur.

Au moment de quitter la salle, heure de tombée oblige, Manon interprétait avec aisance River Deep, Mountain High.

La tournée du Caboose Band, c'est le genre d'événement qui permet à l'équipe de se payer tout un plaisir et au public de dire au revoir à ses personnages d'une façon plus personnelle. Après 15 saisons à évoluer au petit écran, ils méritaient bien une sortie hors de l'ordinaire.