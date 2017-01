Projet Coyote s'offre un premier vidéoclip

Autoproduit grâce à la générosité de Julien Bradette, du Labo, à la prise de son et au mixage, ainsi qu'Emilio Ruiloba Roy à la direction photo et au montage, le vidéoclip Oublie pas de rire donne un aperçu de ce que David Fortin et François Potvin offrent à leurs admirateurs.

En résidence au Quai des Brumes de Montréal, un bar-spectacle situé au coeur du Plateau, depuis janvier 2016, les gars en ont cassé des tounes.

« Notre résidence au Quai des Brumes, entre autres, nous a beaucoup aidés à roder notre spectacle.

Oublie pas de rire était une chanson à la base très rock sur notre EP (Extended Play) de printemps, et on a décidé de la jouer plus 'smooth', plus 'groovy'. Ç'a donné ça, spontanément », souligne David, guitariste du duo, qui écrit et compose.

Prêts pour les choses sérieuses

Après avoir réalisé un EP par saison ainsi qu'un album au cours des deux dernières années, les gars sont prêts à passer aux choses sérieuses.

« On s'était donné un gros défi qu'on a relevé. Maintenant, on a trouvé notre son et on est prêt à se lancer à fond dans le projet », ajoute François, qui en plus de pincer les cordes de sa contrebasse, cosigne la composition de plusieurs mélodies.

Les gars seront en spectacle au Sous-Bois de Chicoutimi, le vendredi 3 février, à 21 h 30, à la Microbrasserie La Chouape de Saint-Félicien, le samedi 4 février, à 21 h, et au Quai des Brumes de Montréal, le lundi 6 février, à 21 h.Pour cette série de spectacles, le duo sera accompagné par Mathieu Gauthier à la batterie.