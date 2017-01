 Concert de l'orchestre symphonique: Malouf et Le génie allemand 

Présenté au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi à compter de 14 h, ce rendez-vous marquera le retour du nouveau chef de la formation, Jean-Michel Malouf. Il reviendra à la tribune pour la première fois depuis le programme inaugural de la saison, tenu en octobre, et sera d'autant plus motivé que la musique allemande constitue l'un de ses créneaux favoris.

« J'ai vraiment hâte, a-t-il lancé au cours d'une entrevue téléphonique accordée au Progrès-Dimanche, il y a quelques jours. C'est de la musique que j'adore et nous explorerons l'âge d'or du classique. En plus, je serai heureux de travailler à un rythme plus régulier que dans les derniers mois, puisque je dirigerai aussi l'orchestre en mars et en avril. De cette manière, il sera plus facile de construire sur ce qui aura été accompli précédemment. »

Ce n'est pas lui qui a choisi le thème du concert, mais tout lui plaît, à commencer par la pièce offerte en lever de rideau, Siegfried Idyll. « C'est une composition que Wagner a écrite pour remercier son épouse, qui l'a toujours appuyé. Elle est ultra romantique, très chantante, et bouge beaucoup au niveau des tempos. Cette musique a besoin de respirer et comprend des passages lyriques, ce qui sollicite beaucoup les cordes. Elle nécessite un réel engagement », affirme Jean-Michel Malouf.

Haydn, pour le plaisir

Une autre pièce du casse-tête sera le Concerto pour piano de Schumann, livré avec la collaboration du soliste Mathieu Gaudet. Cette fois, l'un des centres d'intérêt résidera dans les orchestrations, laisse entrevoir le chef. « Schumann était un précurseur en la matière, décrit-il. Or, celle de ce concerto est extraordinaire. Elle va chercher des couleurs spéciales. »

Après les Valses d'amour de Brahms, offertes dans la deuxième partie du concert, les musiciens refermeront la boucle en abordant le répertoire de Haydn, celui par qui tant de belles choses sont arrivées dans la patrie de Goethe. Le public aura l'occasion d'entendre sa Symphonie no. 102, le titre le plus ancien intégré dans le programme.

« Comme Haydn est le père de la musique symphonique, le fait d'inclure l'une de ses compositions prend tout son sens. En plus, celle-ci est légère, idéale pour dire au revoir au public. Il faut dire qu'à l'époque où elle a été créée, on profitait du dernier mouvement pour plaire aux dignitaires, pour leur laisser un bon souvenir », explique Jean-Michel Malouf.

Le plaisir que procurera cette pièce ne signifie pas, cependant, que ses camarades seront aux travaux légers. « Il y a peu de pauses dans ce Haydn, tandis que les mouvements sont rapides. Ça représentera un défi, mais je ne suis pas inquiet parce que nous avons de bons musiciens », fait valoir le chef de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.