Mémoires vives, la série d'une fille des régions 

La plus présente est celle de Mont-Saint-Hilaire où vivent les personnages principaux, notamment la docteure Claire Hamelin, incarnée par Marie-Thérèse Fortin. On se sent comme en région, dans ces petites villes où il n'est pas exceptionnel de se croiser au restaurant, dans un parc ou à l'hôpital, par le plus grand des hasards.

« Je suis née à Richmond et même si j'aime Montréal, je ne vis pas à cet endroit, mais plus au nord. Je demeure une fille des régions et je trouve important de les montrer à la télévision, à une époque où plein de séries se déroulent au même endroit », a souligné Chantal Cadieux mardi, à la faveur d'une entrevue téléphonique accordée au Progrès-Dimanche.

Ce qu'elle apprécie en tant qu'auteure, c'est de jouer sur les deux tableaux, de camper des scènes dans la Métropole, de même qu'à Mont-Saint-Hilaire. Ce sont les deux pôles de Mémoires vives, mais il arrive que d'autres territoires soient imbriqués dans le scénario, à commencer par Havre-Saint-Pierre, où les téléspectateurs ont fait connaissance avec Christian Landrie, le tourmenté garde-forestier qui y élevait Clovis, son unique enfant, avant de migrer sur la Rive Sud.

« Nous avons tourné un peu là-bas, au début, quand Christian travaillait sur la Côte-Nord. Il aurait été difficile de le faire sur une base régulière, cependant, en raison des coûts de production », fait observer Chantal Cadieux. Tout en prenant acte de cette réalité, elle a multiplié les références au Québec qui se déploie au-delà du 514, une orientation toujours présente aujourd'hui.

C'est ainsi que l'ami de Laurie Berthier, cette femme qui tente de rebâtir sa vie après avoir été sous le joug d'un kidnappeur d'enfants, réside dans la région de Québec. Notons également que l'un des événements les plus dramatiques ayant marqué Mémoires vives, la mort de l'ex-conjoint de Claire Hamelin, le docteur Jacques Berthier, à la suite d'un accident de la route, est survenu non loin de là.

Chantal Cadieux

À propos de Chicoutimi, par ailleurs, le lien n'est guère flatteur, mais il a eu le mérite de flatter les esprits. C'est là, en effet, que le psychopathe Frank Manseau a vu le jour et que plusieurs de ses victimes auraient trouvé la mort. « Il a enterré leurs restes dans ''le pit à Thibert'', un dépotoir où ont été construits des condos par la suite. On y a retrouvé des ossements, mais cette affaire est désormais classée », raconte Chantal Cadieux.

D'autres lieux ont été évoqués au gré des histoires inventées par l'auteure et leur sélection témoigne de son souci du détail. « Quand je dois trouver des régions pour situer certains personnages, je m'assure de ne pas choisir les mêmes », décrit-elle. Puisque le Québec est grand, le téléroman pourrait durer longtemps avant de manquer d'endroits évocateurs, mais bien sûr, il ne s'agit pas de la seule condition pour assurer la suite des choses.

Même si les cotes d'écoute atteignent le million et que la direction de Radio-Canada souhaite poursuivre ce projet, en effet, c'est en elle que Chantal Cadieux devra trouver le désir de continuer. « Je dois prendre une décision sous peu et ce sera difficile. Cette série donne de l'ouvrage à bien des gens, mais écrire 24 épisodes par année, toute seule, représente beaucoup de travail. J'aurai 50 ans cette année. Il faut que je pense à moi », énonce la dame derrière Mémoires vives.