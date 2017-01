Ma première fois: un plaisir renouvelé

Daniel Coté

Il est loin, le temps où l'une des pièces les plus populaires à Londres avait pour titre No sex please, we're British. Des personnes affichant une telle réticence, c'est devenu aussi rare qu'un Rambler American dans nos rues, même au Royaume-Uni. Les moeurs ont évolué et pour le mesurer, il suffit d'assister à une représentation de la comédie Ma première fois.