Alfa Rococo réchauffe les spectateurs

Les tuques, les pantalons d'habits de neige, les manteaux chauds, les mitaines et les foulards étaient de mise pour les spectateurs. Tous bien habillés, ils se rassemblaient autour des foyers installés par l'organisation.

Toutefois, quelques braves parmi les quelques centaines de personnes sur place ont délaissé les feux de bois pour se réchauffer en sautant et en dansant au son des instruments de musique d'Alfa Rococo. Plusieurs enfants s'amusaient également en courant et en jouant entre eux.

Le duo, accompagné de trois musiciens, était également bien habillé pour se protéger du froid. Ils ont d'ailleurs invité les spectateurs à se rapprocher de la scène pour avoir moins froid, tout en les incitant à danser.

David Bussières et Justine Laberge ont lancé leur représentation avec une pièce de leur troisième album, qu'ils venaient présenter vendredi soir. Dès les premières notes de Lumière, les spectateurs ont tapé des mains pour encourager les artistes.

Le groupe, qui existe depuis une dizaine d'années, a mélangé les chansons de leurs trois disques, pour le grand bonheur des personnes présentes comme Phénix, Marcher et Le sexe des anges. C'est toutefois la chanson Lever l'ancre, l'une des pièces les plus populaires d'Alpha Rococo, qui a récolté le plus d'exclamations et d'applaudissements.

Les chanteurs et musiciens se sont peu adressés à la foule, préférant jouer davantage de musique pendant l'heure qui leur était allouée. Toutefois, David Bussières et Justine Laberge ont pris le temps de remercier ceux qui étaient venus les voir, en plus de les féliciter d'avoir bravé le froid. « Vous êtes courageux d'être là ! Vous êtes beaux en hiver », s'est d'ailleurs exclamée la chanteuse.

Avant qu'Alfa Rococo entre en scène, c'est le groupe As One Men qui a assuré le spectacle. La soirée s'est terminée sur la musique d'un DJ, pour ceux qui souhaitaient veiller plus tard.

Pour ceux venus profiter davantage de l'ambiance que du spectacle, de nombreuses boissons chaudes étaient offertes, en plus de quelques boissons alcoolisées. Les personnes qui avaient une fringale en plein milieu de la soirée avaient accès à de la nourriture, et ceux qui avaient la dent sucrée étaient bien servis avec les guimauves à faire griller.

Le Festi-Frette, qui en est à sa première édition, cherche à mettre un peu de chaleur dans les longues soirées d'hiver. L'évènement prend fin samedi soir, avec un spectacle de Valaire et du groupe Le couleur.