B.L.U.S.H. en performance au Lobe

La démarche de B.L.U.S.H.

Les membres du collectif B.L.U.S.H. misent sur une exploration visuelle alliant performance, peinture, installation et conception sonore. Considérant les médiums (corps, son, éléments sculpturaux et picturaux) dans leur état primitif, elles attendent de voir où ceux-ci les amèneront, à force de manipulation.

Par l'exagération et la démesure, elles mettent en scène leurs corps en cherchant à exclure toute conception essentialiste de l'identité de la femme, qu'elles traitent au demeurant dans une dynamique à plusieurs témoignant du rapport constant de soi à l'autre. Ainsi, les actions synchronisées et désorganisées posées lors de leurs performances prennent la forme de rituels profanes et engagés. Leur approche traduit leur regard de femmes artistes sur la construction de soi sans égards aux institutions, avec une ouverture à l'imprévu et à l'improbable. (Source : B.L.U.S.H.)

La biographie du collectif

Le collectif B.L.U.S.H. est composé des artistes en arts visuels Annie Baillargeon et Isabelle Lapierre, et de la conceptrice sonore, musicienne et compositrice Marie-Hélène Blay. Annie Baillargeon est une des co-fondatrice du collectif Les Fermières Obsédées qui, depuis 2001, avait su insuffler une indiscipline au genre de l'art action.

Ce groupe a présenté son travail lors de divers festivals et évènements au Québec et au Canada ainsi qu'en France, en Australie, au Pays de Galles, en Pologne, en Irlande du Nord, aux États-Unis et en Serbie. Marie-Hélène Blay et Isabelle Lapierre ont joint Les Fermières Obsédées en 2009. Après de nombreuses années de collaboration au sein de ce collectif, les trois artistes élaborent le projet multidisciplinaire B.L.U.S.H. qui leur permettra d'emprunter d'autres avenues esthétiques. Elles ont déjà présenté leurs performances aux Créatives Mornings au Musée National des beaux-arts du Québec et à l'événement TEMPO, organisé par la galerie Verticale à Laval. (Source : B.L.U.S.H.)http://blushcie.blogspot.ca